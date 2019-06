Hegauer FV verschafft sich mit 2:0-Sieg gute Position

Der Hegauer FV steht dicht vor der Rückkehr in die Fußball-Landesliga Südbaden. Der Vizemeister der Bezirksliga Bodensee gewann das Aufstiegs-Hinspiel beim Vizemeister der Bezirksliga Schwarzwald, FV Marbach, 2:0. Das Rückspiel wird am Samstag, 29. Juni, um 16.15 Uhr in Welschingen ausgetragen.

Die Hegauer waren schon in den Startminuten präsenter. In der dritten Minute traf Antonio Greco nur die Latte. Immer wieder setzte der Gast zu schnellen Angriffen an. In der 17. Minute hatte der Hegauer FV Erfolg. Über rechts zog Dietmar Roth Richtung Strafraum von Marbach und passte genau gegen den Lauf der Marbacher Abwehr. So vollendete Markus Müller den Angriff aus zwölf Metern unhaltbar mit einem Flachschuss zur Führung der Gäste.

Danach setzten die Hegauer auf Konter und überließen dem Gastgeber das Mittelfeld. Marbach wollte den Ausgleich und ging nun mehr Risiko. Doch was Marbach auch probierte, der Gastgeber fand kaum eine Lücke gegen die gut gestaffelt stehende Mannschaft der Gäste.

Nach der Halbzeit zeigte sich Marbach dann zweikampfstärker als vor der Pause. Der erste klare Schuss auf das Gästetor in der 52. Minute durch Fabio Mauch wurde von Torhüter Niko Stärk pariert. Dann verlor Marbach auf der rechten Seite im Aufbau den Ball an Antonio Greco. Der zog gekonnt los, bediente Markus Müller und dieser erzielte in der 72. Minute das 0:2. Greco selbst hatte sogar noch das 0:3 auf dem Fuß. Sein Schuss nach einem Solo über links in der 87. Minute landete aber nur am Pfosten des Marbacher Tores.

Trainerstimmen

Michael Henseleit (FV Marbach): „Sieht man die Chancen, die der Hegauer FV hatte, war der Sieg am Ende auch verdient. Vor der Pause fehlte meinem Team der Biss und die Präzision. Dennoch glauben wir weiter an unsere Minimalchance. Gelingt uns im Rückspiel ein schnelles Tor, dann ist noch alles möglich.“

Ronny Warnick (Hegauer FV): „In der ersten Hälfte hat meine Mannschaft einen tollen Job gemacht. Wir wollten ohne Gegentor in die Halbzeit gehen. Wir haben nicht viel zugelassen, Marbach konnte sich keine klaren Chancen erarbeiten. Nach der Pause sind wir weiter defensiv gut gestanden. Dennoch spreche ich nach dem 2:0-Sieg nicht von der halben Miete. Ich erwarte im Rückspiel noch lange 90 Minuten für uns.“