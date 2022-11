Hauptversammlung der Kunstfreunde Donau

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Bei der diesjährigen Hauptversammlung im Gasthaus „Engel“ in Herbertingen konnten 41 Anwesende begrüßt werden. Bei der Totenehrung wurde vier verstorbener zum Teil langjähriger Mitglieder gedacht.

Im ausführlichen Bericht der Schriftführerin Carmen Engenhart zeigte sich im Jahresrückblick deutlich, wie vielfältig die monatlichen Vereinsaktivitäten gestaltet wurden. Ob Märzenbecherwanderung, Besuche in Altheim mit seiner Fülle an bronzenen Figurengruppen, das Harmonikamuseum in Trossingen, die Einstimmung zur Kunst- und Stilgeschichte der Kaiserdome oder der Besuch der Baden-württembergischen Waldkönigin, um nur eine kleine Auswahl zu nennen, verweist auf ein abwechslungsreiches Jahresprogramm, bei dem das gesellige Miteinander einen besonderen Stellenwert verzeichnet. Hervorzuheben ist zudem die anspruchsvolle Mehrtagesfahrt in die Pfalzen und Reisekönigtümer nach Speyer, Worms, Mainz, Köln und Aachen sowie die bevorstehende dreitägige Adventsfahrt nach Augsburg mit festlichem Weihnachtskonzert der Augsburger Domsingknaben im Golden Saal der Stadt.

Im anschließenden Rechenschaftsbericht konnte Kassiererin Elisabeth Koch auf einen soliden, fast unveränderten Kontostand verweisen. Die Kassenprüfer Luise Schnitzer und Renate Sauter bescheinigten eine wie gewohnt einwandfreie Kassenführung.

In Vertretung von Bürgermeister Hoppe übernahm Frau Dr. Bettina Boellaard die Entlastung des Gesamtvorstandes. Lobende Worte und Anerkennung fand sie für die monatlichen aufwendigen Veranstaltungen, die somit das Interesse für Kunst und Kultur fördern.

Abgeschlossen wurde die Hauptversammlung mit der Vorausschau für 2023. Geplant sind im Januar das Weihnachtsprogramm im Planetarium Laupheim und im Februar der Besuch der Museumsscheune in Hohentengen. Wenn es die Coronaregelungen erlauben, soll im April wieder ein Antikmarkt ausgerichtet werden. Die aktuelle Troja-Ausstellung in Tübingen bietet sich an für die Frühlingsfahrt. Im Sommer soll die bereits in Pandemiezeit geplante Fahrt auf die Höri in das Museum Haus Dix sowie das Hermann Hesse Haus und ein privater Künstlergarten am Bodensee nachgeholt werden. Außerdem soll der langjährige Wunsch vieler der 134 Mitglieder nach Venedig und Hamburg als Mehrtagesfahrten erfüllt und damit weitere Interessierte an Kunst und Kultur in freundlichem Kreis angesprochen werden.