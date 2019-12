Hannibelles Kunst geht um die Welt

Hannibelle lautet der Künstlername, unter dem Hannah Ludy ihre Kunst verbreitet. Ihre Arbeiten könnten unterschiedlicher nicht sein. Neben abstrakten Großformaten gibt es eine Vielzahl an detaillierten Kritzelzeichnungen. In ihrem Atelier in Riedlingen stellt die 25-jährige Herbertingerin ihre Arbeiten auch aus.

Die Künstlerin unterscheidet die zwei Bereiche ihrer Arbeit scharf. Ihre abstrakten Acrylmalereien tauchen als Großformate auf, die vor Farbenergie strotzen. Dafür nutzt sie fünf bis sieben Farbschichten, die nacheinander entweder dick aufgetragen werden, sodass eine reliefartige Fläche entsteht. Oder Ludy lasiert sie dünn auf die Leinwand oder den Holzgrund. „Gegenständliche Malerei wäre mir einfach zu langweilig“, erklärt Hannibelle. Sie arbeitet zudem nicht wie gewöhnlich mit Pinseln, sondern mit einem kleinen Spachtel. Immer wieder akzentuieren Kohle oder Jaxon Kreide die Farbkompositionen. „Das geschieht intuitiv und im Prozess“, so Hannibelle. Nicht selten steigt die 25-Jährige dabei auf eine Leiter: „Ich muss die Dinge dann wortwörtlich aus einer anderen Perspektive sehen.“

Spende für jedes Bild

Der Titel „100xX“ deutet schon an, dass es sich um eine Serie von 100 abstrakten Acrylbildern im Postkartenformat handelt. „Ich gebe meiner Malerei keine Namen, weil ich finde, der Betrachter ist dann voreingenommen“, betont die junge Künstlerin. Das laufende Projekt ist also die Ausnahme. Doch der Titel verbirgt ein weiteres Faktum: „100xX“ steht auch dafür, dass Ludy für jedes Bild einen Betrag X spendet. „Eine spannende Serie, denn sie wird nie vollständig sein, weil ich schon Stücke daraus verkauft habe“, erklärt sie.

Das künstlerische Arbeiten übt die Herbertingerin derzeit nur als Nebenberuf aus. Hauptsächlich studiert die 25-Jährige in ihrem Lehramtsstudium Kunst als Hauptfach, um künftig auch Grundschülern das kreative Arbeiten näher zu bringen. Schon im September hat sie ihre Abschlussarbeit abgegeben und nutzt momentan die Zeit bis zum mündlichen Abschlussexamen. Seit Juli hat sie ihr eigenes Atelier mit Malwerkstatt mitten in der Riedlinger Innenstadt. Ihr Vater, der selbst als Drehbuchautor arbeitet, hat die Räumlichkeiten angemietet, die die beiden nun als kreativen Rückzugsort gemeinsam nutzen. Die Türen dort sind für Interessierte selbstverständlich offen, prinzipiell immer dann, wenn die Künstlerin vor Ort ist.

Vertrieb über Berliner Firma

Der Startschuss für die freiberufliche Künstlerin ist 2016 gefallen. Nicht nur, weil sie damals ihre erste Malerei verkauft hat. Seitdem verbreitet auch die Berliner Firma „Rakete Berlin“ Hannibelles zeichnerische Motive. So können Jute- und Turnbeutel zum Beispiel mit ihrem nostalgisch anmutenden VW-Bully oder dem detailreichen Hirschkäfer bedruckt online gekauft werden. Es folgten weitere Kooperationen, sodass im Repertoire nun auch Tassen, T-Shirts, Sticker oder Postkarten zu finden sind.

Zeichnungen fertigt Hannibelle mit Feinliner in der Kritzeltechnik an. Manche Motive koloriert sie zusätzlich mit Aquarell nach. So zum Beispiel die Weltkarte, die es in einfarbiger sowie in bunter Version gibt. Die schwarz-weiße geht sogar auf Reisen. „#projecthannibellearoundtheworld“ heißt das Projekt, für welches die Künstlerin sowie einige Freunde das Motiv an verschiedenen Orten der Welt fotografieren und dies auf Instagram hochladen. Den Anfang machte sie selbst im Jahr 2016, als sie einen der signierten Drucke in Rom aufgehängt hatte. „Ich finde die Idee vom Teilen von Kunst schön“, sagt Hannibelle. Mittlerweile gibt es rund 65 Fotografien, auf denen ihre Weltkarte beispielsweise in Bali, Bolivien oder Peru zu sehen ist.

Ob Hannibelle Pläne für 2020 hat? „Ich habe immer Lust, etwas Neues auszuprobieren“, antwortet sie darauf. Ganz neu in ihr Technik-Repertoire nahm sie deshalb die Brandmalerei auf. Und ein neues Medium bedeutet gleichzeitig eine neue Herausforderung, der sich die junge Künstlerin garantiert mit viel Elan stellen wird.