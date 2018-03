Gewerbeverein bestätigt Führungsspitze

Die Mitglieder des Gewerbevereins Herbertingen haben in der Hauptversammlung am Samstag die Vorsitzende Bärbel Heydasch wiedergewählt. Auch die restlichen Mitglieder des Vorstands wurden in ihrem jeweiligen Amt bestätigt. Gerhard Lutz, Sprecher der CDU im Herbertinger Gemeinderat, sprach in der Versammlung über das Thema Elektroautos und die dazugehörige Infrastruktur mit Ladesäulen.

Im Vorfeld entschloss sich das Vorstandsteam um die Vorsitzende Bärbel Heydasch, bei den anstehenden Wahlen noch einmal anzutreten. „Der ein oder andere wäre gerne abgesprungen, darunter auch ich, gebe ich zu“, bekannte die Vorsitzende. In offener Wahl wurden sie und die anderen Funktionsträger jeweils einstimmig wiedergewählt. In ihrem Bericht blickte Heydasch auf die Vereins-Aktivitäten im vergangenen Jahr zurück. Beispielsweise gab es einen Rot-Kreuz-Auffrischungskurs für die Vereinsmitglieder, bei der Erste Hilfe geübt wurde. „Das war eine sehr lehrreiche und informative Veranstaltung“, sagte die Vorsitzende. Auch fand ein „HGV-Frühstück“ statt und eine „HGV-Frauenrunde“ traf sich. „Das Vereinsleben war nicht ganz so üppig, was Veranstaltungen angeht“, räumte Bärbel Heydasch ein. Für das laufende Jahr plant der Verein unter anderem einen Vortragsabend. Ein Experte soll eingeladen werden, der über die Themen IT-Sicherheit, Internet-Auftritt und Datenschutz spricht.

Von einem Zuwachs beim Kassenstand berichtete Kassiererin Gabriele Birkholz, der aktuelle Stand beträgt nun knapp 12 300 Euro. Kassenprüfer Frank Bühler bescheinigte ihr eine einwandfreie Kassenführung. Für die Gemeinde sprach Bürgermeister-Stellvertreter Paul Steinacher ein Grußwort. „Es ist sicher nicht selbstverständlich, dass Gewerbetreibende und Unternehmer sich über den eigenen Geschäftsbetrieb hinaus in einem Verein engagieren“, sagte Steinacher. Für eine Gemeinde in der Größenordnung von Herbertingen sei es aber sehr wichtig, dass es neben der Verwaltung und der Wirtschaftsförderung mit dem Gewerbeverein ein Netzwerk gebe, das den Wirtschaftsstandort Herbertingen vertrete und weiterentwickle. Wie Steinacher berichtete, sei die Verwaltung aktuell damit beschäftigt, ein Bebauungsplan-Verfahren für zwei kommunale Gewerbeflächen anzustoßen. „Konkret für zwei Gewerbeflächen: an der Ölkofer Straße und Riedmühle 2“, informierte Steinacher. Bei letzterem sei der Grunderwerb aber noch nicht abgeschlossen.

Ein Thema in der Versammlung war ein Punkt, der vor Jahren schon einmal in der Gemeinde und unter Gewerbetreibenden diskutiert worden war: Die Anbringung von einheitlichen Werbetafeln, die Auswärtige über die Herbertinger Unternehmen informieren sollen. Es wurde der Wunsch deutlich, dass das Thema in der Kommunalpolitik wieder aufgegriffen wird.

Auf Initiative von Gerhard Lutz hatte der Gemeinderat entschieden, einem Unternehmer oder Gewerbetreibenden 5000 Euro Zuschuss zu gewähren, wenn dieser eine Schnellladesäule für Elektrofahrzeuge anschafft. Hintergrund ist, dass es ein Förderprogramm des Bundes für Normallade- und Schnellladestationen gibt, wie Gerhard Lutz in der Hauptversammlung in einem Referat darlegte. 170 Schnellladestationen entfallen dabei auf Baden-Württemberg. „Warum interessiert uns das in Herbertingen?“, fragte Gerhard Lutz – und gab sich selbst gleich die Antwort: „Weil wir auf halber Strecke zwischen Freiburg und Ulm liegen.“ Eine dieser Schnellladestationen soll in Herbertingen angebracht werden. Bezuschusst werden vom Bund 40 Prozent der Anschaffungskosten. Das Herbertinger Unternehmen, das nun sich für den Aufbau dieser Ladestation entscheidet, soll neben dem Zuschuss vom Bund auch mit 5000 Euro von der Gemeinde gefördert werden.

In seinem Referat machte Lutz deutlich, wie groß der derzeit stattfindende Wandel sei. „Die Mobilität in den Städten verändert sich drastisch.“ Die jüngeren Leute dort wollten heute nicht mehr unbedingt ein eigenes Auto kaufen.