Gesunde Ernährung steht auf dem Stundenplan

Die Lilly-Jordans-Schule hat sich mit diversen Aktionen am bundesweiten Tag der Schulverpflegung beteiligt.

Die Erstklässler erlebten mit der Ernährungsberaterin Ingrid Kieck zwei lehrreiche und spielerische Unterrichtsstunden zum gesunden Frühstück. Außerdem bereiteten sie sich selber ein solches zu. Die liebevoll kreierten Piratenspieße und Brotgesichter kamen bei den Kindern sehr gut an. Gesponsert wurden die Zutaten von der Vernetzungsstelle Kita- und Schulverpflegung Baden-Württemberg.

Alle Kinder erhielten in der Pause Clementinen. Diese wurden von Edeka gespendet und reichten sogar noch für den nächsten Tag. 131 Schüler hatten am ausgegebenen Quiz teilgenommen. Sie versammelten sich nach der Pause in der Aula der Schule, um dort die richtigen Lösungen der Quizfragen zu hören. Viele Kinder schauten gespannt nach vorne, als Ingrid Kieck die drei Gewinner zog.

Den ersten Preis – einen Einkaufsgutschein von Rewe – ergatterte Pauline Graf aus der 1a. Den zweiten Preis – ein kleines Legoflugzeug – sicherte sich Leon Blaser aus der Klasse 2a und auch Nico Merk durfte einen Preis mit nach Hause nehmen: eine Kochschürze.

Der Dornahof kochte an diesem Tag das von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung vorgegebene Menü des Tages. Am Mittwoch, 21. November, können Eltern in der Mensa ein Probeessen einnehmen, um sich von der Qualität der dort zubereiteten Speisen zu überzeugen.