Geführte Kelten-Familien-Radtour und Führung

Das Keltenmuseum Heuneburg veranstaltet am Sonntag, 15. Mai, eine geführten Kelten-Familien-Radtour rund um die Heuneburg. Die mit zahlreichem Keltenwissen bespickte Tour führt zu bedeutenden Begräbnisstätten der Heuneburg-Region vom Keltenmuseum Heuneburg zum Hohmichele, weiter zu den Gießübel-Talhau-Grabhügeln und der Heuneburg, vorbei an der Baumburg und dem Lehenbühl, zurück zum Keltenmuseum.

Beginn ist um 14 Uhr vor dem Keltenmuseum Heuneburg in der Binzwanger Straße 14 in Herbertingen-Hundersingen. Bei der rund 2,5-Stunden langen Tour, radeln die Teilnehmer überwiegend auf Wald- und Feldwegen die zehn Kilometer ab. Zwischendurch erwarten sie immer wieder Informationen an ausgewählten Haltpunkten. Die Teilnahme kostet acht Euro für Erwachsene und fünf Euro für Kinder. Anmeldungen zur Radtour sind bis 12. Mai unter der Telefonnummer 07586 / 16 79 oder unter info@heuneburg.de möglich.