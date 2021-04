Ein brennender Gabelstapler auf einem Firmengelände im Rötenweg in Herbertingen hat in der Nacht von Samstag auf Sonntag für einen Einsatz der Feuerwehr gesorgt. Vermutlich aufgrund eines technischen Defekts fing der Stapler Feuer und brannte vollständig aus. Die Freiwillige Feuerwehr Herbertingen, die mit sechs Fahrzeugen und 33 Einsatzkräften vor Ort war, löschte den Brand. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 2000 Euro.