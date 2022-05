Führungen, Fahrräder und Pflanzen: Pfingsten auf der Heuneburg

Ein abwechslungsreiches Führungs- und Mitmachangebot für die Familie gibt es am Pfingstwochenende auf der Heuneburg. Am 5. und 6. Juni bieten die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg in der einstigen Keltenmetropole eine Keltenwerkstatt für Kinder, einen Heilpflanzen-Kurs und eine historische Fahrradausstellung an. Dies teilen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg mit.

Am Pfingstsonntag und am Pfingstmontag können Kinder zu kleinen Handwerkerinnen und Handwerkern werden. In der Keltenwerkstatt probieren sie von 13 bis 16 Uhr Handwerkstechniken aus, vom Schleuderbau über das Filzen von Wolle bis zur eigenen kleinen Ausgrabung. Um 11 und 13.30 Uhr gibt es an beiden Tagen zudem öffentliche Führungen, ein Rundgang über das Plateau bietet Einblicke in die Geschichte der keltischen Siedlung.

Höhepunkt des Pfingstwochenendes ist die Ausstellung „Mobiles Museum“ des Deutschen Fahrradmuseums Bad Brückenau. Am Sonntag, 5. Juni, sind historische Fahrräder aus der Sammlung des Museums zu sehen – darunter Modelle aus dem 19. Jahrhundert. Vorgeführt werden etwa eine Nachbau-Laufmaschine nach Drais von 1817 oder ein französisches Tretkurbelrad von 1868. Von 10 bis 17 Uhr erfahren Gäste Wissenswertes zur Geschichte des Fahrrads. Mutige können sich an Geschicklichkeits- und Spaßrädern probieren, darunter ein Mini-Artistenfahrrad, Kinder-Hochräder sowie Pedalos, Roller und Dreiräder.

In der Keltenzeit wussten die Menschen Pflanzen naturheilkundlich einzusetzen. Auf die Spur dieses Wissens geht es am Montag, 6. Juni, mit der Heilpraktikerin Agnes Weiß aus Hohentengen. Um 14 Uhr startet der Kurs zum Thema „Alte Heilpflanzen wiederentdecken – Grüne Kräuter“. Die Teilnehmenden erfahren, wie zum Beispiel Spitzwegerich, Holunder oder Gundelrebe heilsam oder wohltuend eingesetzt werden. Der Rundgang führt über das Plateau der Heuneburg und in die Keltische Pflanzenwelt. Für die Teilnahme (begrenzte Zahl) ist eine telefonische Voranmeldung unter 07586 / 895 94 05 erforderlich. Der Kurs dauert drei Stunden und kostet pro Person 15 Euro (zuzüglich ermäßigter Eintritt von 2 Euro).

Geöffnet ist die Heuneburg am Pfingstsonntag und -montag von 10 bis 17 Uhr, der Eintritt für Erwachsene kostet 4 Euro, ermäßigt 2 Euro und für Familien 10 Euro. Eine Maskenpflicht besteht nicht, allerdings empfehlen die Staatlichen Schlösser und Gärten Baden-Württemberg das Tragen einer Maske.