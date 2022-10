Fröhliche Feier mit Freunden

Vor etwas mehr als 25 Jahren wurde die Partnerschaft zwischen der französischen Gemeinde St. Paul en Jarez und Herbertingen besiegelt. Dass diese Beziehung nach diesen Jahren mit Leben erfüllt ist, zeigten die Feierlichkeiten zum Jubiläum am vergangenen Wochenende. Wie die Gemeindeverwaltung mitteilt, war bereits im Vorjahr in Frankreich gefeiert worden. Dabei waren Bürgermeister Magnus Hoppe, Mitglieder des Gemeinderats und des Partnerschaftsausschusses. Jetzt reiste Bürgermeister Kamel Bouchou mit seiner Delegation zu Teil zwei der Feierlichkeiten in Herbertingen an.

Pünktlich waren die Gäste am Freitagabend zum Empfang angereist und nach der Begrüßung und dem Wiedersehen vieler alter Freunde beim Aperitif bleib nur kurze Zeit in den Quartieren, bevor sich alle im Probelokal des Musikvereins wieder einfanden. Dort war ein „schwäbisches Buffet“ zur Stärkung angerichtet und Bürgermeister Hoppe gab einen kurzen, bebilderten Abriss der Geschichte der Partnerschaft.

Am Samstag nahmen die Gäste zunächst Herbertingen mit den wichtigsten Einrichtungen und Vorhaben zu Fuß in Augenschein, die anschließende Rundfahrt durch das Industriegebiet und die Teilorte gab Einblicke in Landschaft und Struktur der Region. Beim Vortrag Bürgermeister Hoppes über die Gemeindeverwaltung kamen viele interessierte Fragen auf, waren die meisten Teilnehmer selbst im Gemeinderat und in der Verwaltung tätig und die Unterschiede zwischen Frankreich und Deutschland doch sehr groß, schreiben die Mitarbeiter.

Der Festakt fand in der Sporthalle Marbach statt, die vom dortigen Sportverein herbstlich geschmückt war. Eine kleine Fotoausstellung in der Halle brachte viele Momente der Partnerschaft in lebhafte Erinnerung.

In ihren Reden zur 25-jährigen Partnerschaft wiesen beide Bürgermeister auf die Bedeutung der Städtepartnerschaften hin, gerade in der aktuellen politischen Lage. Bürgermeister Hoppe erklärte es zur Aufgabe, aus unseren Kindern Europäer zu machen, die sich in unterschiedlichen Sprachen und Kulturen zu Hause fühlen. Kamel Bouchou betonte die Wichtigkeit des Zusammenhaltes, damit sich Geschichte nicht wiederholen könne. Die partnerschaftlichen Beziehungen zwischen den Gemeinden sieht er als ein kleines Leuchten, das die Freundschaft der beiden Länder erhellt.

Auch an diesem Abend sollte laut Mitteilung der gesellige Teil nicht zu kurz kommen. Das „Dinner for one“, auf perfekte französische Art von zwei urkomischen Mitgliedern der Theatergruppe aus Saint Paul dargeboten, brachte Lachsalven hervor und so heiter ging's zum „Dinner for all“.

Eine Geburtstagsfeier ohne Geschenke wäre jedoch unvollständig. Die Franzosen hatten immer schon das Gefühl, dass ein deutscher Bürgermeister irgendwie unangezogen wirkt. Jetzt verfügt Bürgermeister Hoppe über eine ihm standesgemäße Schärpe, die seinem Auftreten zukünftig noch mehr Gewicht verschaffen soll.

Die Einwohner St. Pauls haben den Spitznamen „Truthühner“. Ein solches Tier, ein Kunstwerk aus Metall, wird künftig das Rathaus schmücken. Auch die Schatztruhe, die die Herbertinger mit schwäbischen Spezialitäten im Vorjahr nach St. Paul brachten, kam wieder zurück, diesmal gefüllt mit Kunstwerken, die von französischen Schülern erstellt wurden. Si sollen bald im Herbertinger Rathaus ausgestellt werden.

Auch die Gäste sollten nicht mit leeren Händen zurückkehren. Laut Mitteilung der Gemeinde gab es ein Luftbild von Herbertingen und für jeden Gast eine Tasche mit Essbarem und Trinkbarem aus Herbertingen und Umgebung.