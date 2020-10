Frau fährt unter Drogeneinfluss

Bei einer Verkehrskontrolle in der Saulgauer Straße in Mieterkingen haben Beamte der Polizei Bad Saulgau am Sonntagmorgen bei einer 24-jährigen Autofahrerin Anzeichen für eine Drogenbeeinflussung festgestellt, das teilt die Polizei mit. Ein freiwilliger Drogen-Vortest bestätigte schließlich den Verdacht der Polizeibeamten. Der Test reagierte positiv auf die Einnahme von Cannabis. Eine Blutentnahme in einer örtlichen Klinik, die Untersagung der Weiterfahrt für 24 Stunden sowie eine Anzeige bei der Bußgeldstelle und ein daraus zu erwartendes hohes Bußgeld sowie ein Fahrverbot sind die Folge.