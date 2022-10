Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach den Einschränkungen durch die Pandemie traf sich der Förderverein der Gemeindefeuerwehr Herbertingen nach drei Jahren am 28. September im Gasthaus Engel in Herbertingen zur Hauptversammlung. Notwendige Entscheidungen konnten während dieser Zeit dank der modernen Kommunikationsmöglichleiten trotzdem in erforderlichem Maß getroffen werden.

Der Vorsitzende, Daniel Stuwe, ging in seinem Bericht auf die Aktivitäten der vergangenen drei Jahre ein. Geprägt von den Einschränkungen in dieser Zeit waren diese rückläufig, was sich auch im Bericht von Kassiererin Ramona Müller durch fehlende Einnahmen widerspiegelte. Das Vereinsziel, das Feuerwehrwesen der Gemeinde zu unterstützen, konnte trotzdem erfüllt werden. So konnte der Vorsitzende von einigen geförderten Maßnahmen berichten, die nicht zuletzt durch Spenden möglich waren. Franz Weiß, der zusammen mit Dietmar Bexten die Kasse geprüft hatte, stellte im Anschluss an seinen Kassenprüfbericht den Antrag auf Entlastung der Kassiererin und des Vorstandes, welche einstimmig erteilt wurde.

Die dreijährige Amtszeit des Vorstandes endete während der starken Beschränkungen durch die Pandemie bereits im Jahr 2020. Der Vorstand nahm deshalb seine Aufgaben kommissarisch wahr. Der Vorstand bleibt nach der Wahl in den meisten Positionen unverändert. Daniel Stuwe wird den Verein zusammen mit seinem Stellvertreter Andreas Appel weitere drei Jahre führen, unterstützt von Ramona Müller als Kassiererin. Als Vertreter der Jugend ist Christian Bexten weiterhin Vorstandsmitglied. Die drei Beisitzer sind Yannick Blersch, Roland Baumhauer und Florian Baumhauer, der für Martin Eisele ins Gremium nachrückt. Franz Weiß und Dietmar Bexten wurden als Kassenprüfer bestätigt. Saskia Stuwe, bisher Schriftführerin im Verein, hat ihren Rückzug aus dem Gremium erklärt. Es wird nun die Aufgabe des Vorstandes sein, diesen Posten zu besetzen.