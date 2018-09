Unbekannte haben am vergangenen Samstag zwei etwa 60 Zentimeter große Figuren vor einer Herbertinger Schule an der Marbacher Straße den Kopf abgeschlagen. Die orangefarbenen Plastikmännchen wurden erst am vergangenen Freitag aufgestellt, um die Aufmerksamkeit der Verkehrsteilnehmer zu erregen. Der Sachschaden wurde auf jeweils 100 Euro beziffert. Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Bad Saulgau unter Telefon 07581/48 20 in Verbindung zu setzen. Foto: Wolfgang Lutz