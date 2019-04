Feuerwehr löscht erneut Brand im Herbertinger Shredderwerk

In einem Haufen mit Kunststoffteilen im Herbertinger Shredderwerk ist am Montagnachmittag erneut ein Feuer entstanden. Erst vor rund zwei Wochen hatte die Feuerwehr zu einem Brand ins Shredderwerk ausrücken müssen.

„Es war derselbe Haufen wie bei dem anderen Brand“, sagt Kommandant Martin Eisele. Der rund acht Meter hohe Haufen besteht aus Teilen, die nach dem Shreddern der Autos nicht weiter verwertet werden können, etwa Bestandteilen von Autositzen. „Die gehen eigentlich immer an eine Spezialfirma. Die Lagerung an sich war in Ordnung, aber der Haufen ist etwas zu groß und das Zeug muss dringend abtransportiert werden“, berichtet Eisele.

Vermutlich sei das Feuer wieder durch Selbstentzündung entstanden und habe eine Fläche von rund 80 Quadratmetern entzündet. „Es hat eine starke Rauchentwicklung gegeben, aber es bestand keine Gefahr für die Bevölkerung“, sagt Kommandant Eisele. Im Einsatz waren die Abteilung Herbertingen sowie die Feuerwehr aus Bad Saulgau mit der Drehleiter. Die rund 35 Einsatzkräfte hatten den Brand rasch unter Kontrolle. Mit einer Wärmebildkamera wurde nach weiteren möglichen Erhitzungen im Haufen gesucht.