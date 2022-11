Feuerwehr Herbertingen feierte 150 Jahre

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Über ein erfolgreiches Jubiläumswochenende konnte sich die Herbertinger Feuerwehr freuen. Nachdem am Samstag, 8. Oktober, des Festwochenendes die Leistungswettkämpfe ausgetragen wurden (wie bereits berichtet), stand der Sonntag ganz im Zeichen der Sicherheit.

Interessierte Besucher hatten an diesem „Tag der Sicherheit“ die Möglichkeit, sich über verschiedene Hilfsorganisationen wie THW, DLRG, Notfallseelsorge, DRK sowie verschiedene Sonderfahrzeuge mehrerer Feuerwehren der näheren und weiteren Umgebung zu informieren. Mit einer großen Fahrzeugausstellung präsentierten sich die Rettungsorganisationen rund um die Alemannenhalle; neben den Fahrzeugen aus Herbertingen konnten die Berufsfeuerwehren aus Reutlingen und Ulm sowie die Freiwilligen Feuerwehren Bad Saulgau, Bad Waldsee, Laupheim, Mengen und Weingarten ihre Sonderfahrzeuge präsentieren.

Für großes Interesse sorgte auch die Schauübung der Feuerwehr Bad Saulgau, die einen Verkehrsunfall mit eingeklemmten Personen simulierte, die Höhenrettung Weingarten zeigte ebenfalls ihr Können. Im Tauchcontainer der Feuerwehr Mengen wurde live getaucht, was besonders bei den kleinen Zuschauern für Staunen sorgte, die Drohne der Feuerwehr Bad Saulgau drehte fleißig ihre Runden über das Festgelände. Auch für musikalische Unterhaltung war bestens gesorgt: Während sich die hungrigen Besucher bei Mittagessen oder Kaffee und Kuchen stärken konnten, sorgte die Gemeindemusik Herbertingen für die passende Musik. Kinder konnten sich währenddessen in der extra eingerichteten Spielstraße der Jugendfeuerwehr und der Hüpfburg in Form eines Feuerwehrautos austoben.

Eingeläutet wurden die Feierlichkeiten mit dem Festakt am Sonntagvormittag, bei dem die Bevölkerung mit einem Glas Sekt auf ihre Feuerwehr anstoßen konnte.