Festgäste mit Faustschlägen verletzt

Noch Zeugen sucht die Polizei zu einer tätlichen Auseinandersetzung, die sich am Sonntag gegen drei Uhr in der Heßlinger Straße ereignet hat. Zwischen mehreren Personen soll es auf dem Angerfest zu einem Gerangel gekommen sein. Zwei junge Männer wurden mit Faustschlägen verletzt, einer von ihnen musste mit dem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Bei den Tätern soll es sich um fünf bis sechs Männern im Alter von 20 bis 30 Jahren gehandelt haben, zwei sollen Geschwister sein und die Mehrheit aus Bad Saulgau stammen. Zur Klärung des Tathergangs sucht die Polizei nach Personen, die Hinweise zu den Tätern oder dem Tatablauf geben können. Diese werden gebeten, sich an das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefonnummer 07581/48 20, zu wenden.