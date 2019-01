Fell-Lädsche feiern Geburtstag

Vom 1. bis 3. Februar beherrscht in Marbach die Fasnet das Ortsgeschehen. Die Narrenzunft Fell-Lädsche feiert ihren 40. Geburtstag und das mit einem Programm und Veranstaltungen, die sich gewaschen haben. Höhepunkt dabei ist der große Narrensprung, an dem sich 76 Gruppen und Zünfte beteiligen werden. Das alles bedarf einer umfassenden Organisation und eines großen personellen Aufwands, doch hier zeigt sich der gute Zusammenhalt der Dorfgemeinschaft und zu benachbarten Zünften, die an allen drei Tagen zum Einsatz kommen.

Zum 40-jährigen Bestehen hat sich die Narrenzunft herausgeputzt und alles dafür getan, dass dieses Fest unvergessen bleibt. So kann der Narrenverein auch auf einen großen Fundus von Liedern und Musik zurückgreifen, die alle aus der Feder von Dirigenten stammen, die mit der Marbacher Fasnet zu tun haben oder hatten. Diese Marbacher Narrenmusik wurde nun auf eine CD gepresst und wird beim Jubiläums- und Brauchtumsball der Öffentlichkeit präsentiert und zum Verkauf angeboten. Die Musikkapelle Marbach unter der Leitung von Anton Merkle hat fünf Titel eingespielt und ein professionelles Tonstudio zeichnete für die Aufnahmen und auch für den Gesang verantwortlich, der noch draufgespielt wurde. Auf der CD aufgenommen ist der „Marbacher Narrenmarsch“, der „Zibere Marsch“ und der „Lädsche Walzer“, die alle drei aus der Feder von Marc Lutz stammen. Dazu kommen noch das „Fell-Lädsche-Lied“ von Eugen Wiedergrün und das „Marbacher Narrenlied“ von Bernd Buck.

Das Freundschaftstreffen des Verbandes Alb-Bodensee-Oberschwäbischer Narrenvereine (VAN) beginnt am Freitag, 1. Februar, mit einer Mega-Veranstaltung. Zum Guggaflash Monsterkonzert haben sich zehn Guggenmusiken angemeldet. Los geht es aber um 20 Uhr im Ortskern, wo der Narrenbaum gesetzt wird. Danach ziehen die Guggenmusiken nach einem Sternmarsch durch Marbach Richtung Festzelt an der Kanzacher Straße. Dort geht dann mit einem Monsterkonzert der Punk ab. Anschließend legt DJ Beats auf.

Busse werden eingesetzt

Getoppt wird dieser Festauftakt am Samstag, wenn es heißt: „Marbach rockt“. Denn „Coyote ugly – the famos bar on the planet Live on Tour“ gastiert in Marbach. Professionelle Coyote Girls bringen im Zelt die Theke zum Glühen. „Rock meets Fasnet“ bringt dann auch noch live einen Stargast auf die Bühne, nämlich Schlagermusiker Tobee. „Helikopter 117“ und „Can you english please“, sind nur einige seiner bekannten Hits, die er auf Mallorca schmettert. Zu diesem Event, wie auch am Freitagabend, werden auf fünf Linien Busse eingesetzt.

Gespannt sein darf man auch am Sonntag, 3. Februar, wenn um 8.44 Uhr zur Messe mit den Narren in St. Nikolaus geladen wird. Die Zunft hat dazu ein spezielles musikalisches Programm vorbereitet, und Pfarrer Jürgen Brummwinkel wird den Gottesdienst abhalten. Absoluter Höhepunkt wird der Umzug um 13.30 Uhr. Hierzu haben sich 76 Gruppen und Zünfte angemeldet. Nicht nur Zünfte vom Verband, auch die sogenannten etablierten, alten Narrenzünfte wie Bad Saulgau, Bad Buchau, Weingarten, Schussenried, Ertingen oder Mengen sind am Start. Dazu kommen die meisten OHA-Zünfte, und auch der Schwarzwald ist vertreten, so unter anderen auch durch die Zunft aus Hammereisenbach.