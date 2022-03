Fasnet in Herbertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Fasnet 2022 war leider noch einmal anders als erhofft. Neben den digitalen Angeboten konnten in diesem Jahr aber auch wieder einige Präsenzveranstaltungen stattfinden.

Die Narrenzunft verzichtete in diesem Jahr auf Veranstaltungen in der Halle oder auf ihren Ortsumzug, dafür konnte die Bürgermeisterabsetzung mit anschließendem Narrenbaustellen, sowie der Abschluss am Fasnets-Zeischtig (Dienstag) mit dem Abbau des Narrenbaumes und dem Fasnetsverbrennen im Bauhof vor Ort stattfinden.

Ab dem Gompigen Donnschtig nutzte Zunftmeister Stefan Schnitzer (von Bürgermeister Hoppe zum Biberbeauftragen der Gemeinde ernannt) die Tage und konnte dem Bürgermeister am Dienstag einen Biber namens „Nagmus Herbi“ überreichen. Vor der Rückgabe des Rathausschlüssels an den Rathauschef waren drei Gruppen zum Schleifen unterwegs und brachten die Missgeschicke der Herbertinger in Reim oder Liederform nach Hause.

Der traditionelle Narrenball am Fasnetssamstag fand ohne Zuschauer in der Alemannenhalle statt und wurde live nach Hause, zur „Fasnet digital&dohoim“, übertragen. Eröffnet wurde mit dem Kistentanz. Nachdem der Büttel den Deckel der Kiste geöffnet hatte, strömten daraus unzählige Narren. Auf den Narrenmarsch wurde dann getanzt. Zunftmeister Stefan Schnitzer begrüßte die Akteure in der Halle und die vielen online zugeschalteten Zuschauer. Die Schrättele machten mit ihrem Tanz weiter im Programm.

Die drei Tanzgruppen der Narrenzunft zeigten ihr Können und mussten jeweils eine Zugabe tanzen. Für Lacher sorgten Stefan Wiese und Holger Gruber, Chic Jaques und Frau Studer, mit Brocksack, Soilhos und Zaubertricks. Mit dem Busstückle zeigte der Ballausschuss um Ballwart Stefan Stückle, was im Ort im vergangenen Jahr alles (nicht) passierte. Mit dem Bus und Busfahrer Klaus Minsch, alias Frank Bühler, ging es auf den Rathausausflug. Michael Seyfried, als Bürgermeister Hoppe, zeigte sein Können und seine Spontaneität, als er gekonnt auf den kurzzeitigen Übertragungsausfall des Livestreams reagierte. Das „Krähbach-Duo“ setzte allen zum Abschluss dieses Stückes einen Ohrwurm mit dem Lied „Magnus Hoppe und seine Gmoidsarbeiter“ in den Kopf.

Der Sonntag begann mit einem Gottesdienst mit den Narren, musikalisch umrahmt von „S´Oswald Chörle“. Gemeindereferent Frank Schien hielt eine Wort-Gottes-Feier in der Kirche St. Oswald. Neben „Masken“ war die aktuelle Ukraine-Krise Thema und es wurde unter anderem für die Menschen dort gebetet. Danach besuchten die Narren die Mahnwache im Bauhof zur Ukraine-Krise.

Mittags konnten die Kinder zu Hause den Kinderball anschauen. Die sechs aktuellen Tänze wurden eine Woche vorher aufgezeichnet. Aufnahmen von 2018 und Einblicke in den Alltag der Familie „Strohbutz-Schrättele-Weckenzwinger“ rundete das Ganze ab. Die digitalen Angebote gibt es weiterhin online: www.it-heina.de.