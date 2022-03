Fasnet 2022 in Herbertingen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die Fasnet 2022 war leider noch einmal anders als erhofft. Neben den digitalen Angeboten konnten in diesem Jahr aber auch wieder einige Präsenzveranstaltungen stattfinden.

Die Narrenzunft verzichtete in diesem Jahr auf Veranstaltungen in der Halle oder auf ihren Ortsumzug, dafür konnte die Bürgermeisterabsetzung mit anschließendem Narrenbaustellen, sowie der Abschluss am Fasnets-Zeischtig (Dienstag) mit dem Abbau des Narrenbaumes und dem Fasnetsverbrennen im Bauhof vor Ort stattfinden.

Ab dem Gompigen Donnschtig nutzte Zunftmeister Stefan Schnitzer (von Bürgermeister Magnus Hoppe zum Biberbeauftragen der Gemeinde ernannt) die Tage und konnte Bürgermeister Hoppe am Dienstag einen Biber überreichen. Dieser hört auf den Namen „Nagmus Herbi“. Vor der Rückgabe des Rathausschlüssels an den Rathauschef waren drei Gruppen zum Schleifen unterwegs und brachten die Missgeschicke der Herbertinger in Reim oder Liederform nach Hause. Zwischen diesen beiden Tagen gab es weitere Fasnetstage in Herbertingen.

Am Samstag der traditionelle Zunftball und der Sonntag begann mit einem Gottesdienst mit den Narren. Gemeindereferent Frank Schien (auch Zunftschreiber der Zunft) hielt eine Wort-Gottes-Feier in der Kirche St. Oswald. Neben dem Thema „Masken“ war die aktuelle Ukraine-Krise Thema und es wurde unter anderem für die Menschen dort gebetet. Musikalisch umrahmte „S´Oswald Chörle“ diesen Gottesdienst gekonnt und stimmig. Im Anschluss besuchten die Narren die Mahnwache zur Ukraine-Krise, die im Bauhof stattfand.

Mittags konnten die Kinder zuhause den Kinderball anschauen. Die sechs aktuellen Tänze wurden eine Woche vorher aufgezeichnet. Aufnahmen aus dem Jahr 2018 und Einblicke in den Alltag der Familie „Strohbutz-Schrättele-Weckenzwinger“ rundete das Ganze ab.

Das Team um Tatjana Frik hat wieder hervorragende Arbeit geleistet. Am Fasnets-Zeischtig (Dienstag) gingen die Narren zum Schleifen. Abends wurde der Narrenbaum abgebaut und die Fasnet verbrannt.

Mit ihren digitalen Angeboten konnte die Narrenzunft vielen Menschen etwas Fasnet nach Hause bringen und hofft, dass im nächsten Jahr wieder eine normale Fasnet gefeiert werden kann. Die digitalen Angebote gibt es weiterhin auf der Homepage der Zunft unter www.it-heina.de.