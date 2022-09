Falsche Spendensammler im Namen der Zieglerschen unterwegs

Einer Passantin sind sie aufgefallen: Zwei südländisch wirkende Männer, schätzungsweise dreißig Jahre alt, haben auf einem Supermarktparkplatz in Herbertingen angeblich im Namen der Zieglerschen Spenden gesammelt. Das Sozialunternehmen allerdings warnt vor den Betrügern.

„Die beiden Männer sammeln nicht in unserem Auftrag“, warnt Matthias Braitinger, Leiter des Bereichs Spenden und Helfen bei den Zieglerschen, vor den Betrügern. „Auf diese Weise wird die Bereitschaft, etwas Gutes zu tun, schamlos ausgenutzt“, sagt Braitinger. Dies sei umso ärgerlicher, als dass gutgläubige Menschen offensichtlich auf diese Masche hereingefallen seien. „Wir Zieglerschen sind der Dame für diesen Hinweis sehr dankbar.“ Leider sei nicht auszuschließen sei, dass die Männer ihr Glück auch woanders suchen würden, so die eindringliche Warnung. „Wer sicher sein will, dass mit seinem Geld Gutes geschieht und die Arbeit und Projekte der Zieglerschen unterstützen möchte, der findet auf der Homepage der Zieglerschen unter www.zieglersche.de/spenden alle Informationen.