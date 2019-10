Fünf Baugebiete für den Kernort undzwei Ortsteile

Der Gemeinderat Herbertingen hat fünf Aufstellungsbeschlüsse für Baugebiete im vereinfachten Verfahren nach Paragraph 13b des Baugesetzbuches gefasst. Drei neue Baugebiete könnte es danache im Kernort, je eines in Hundersingen und Marbach geben.

Somit wurde, so der Tenor, ein wichtiger Schritt in der städtebaulichen Gesamtentwicklung unternommen und die Schaffung von dringend notwendigem Wohnraum in der Gesamtgemeinde in die Wege geleitet. Allgemein wurde dieses Vorhaben von den Gemeinderäten begrüßt. In Redebeiträgen drängten Gemeinderäte darauf, dass schon im nächsten Jahr der eine oder andere Bebauungsplan auf dem Tisch liege und in den Haushalt für das Jahr 2020 aufgenommen wird.

„Wir sind in der glücklichen Lage, dass wir mit allen Grundstücksbesitzern in den vorgesehenen Baugebieten gesprochen haben und eine mündliche Vereinbarung erhalten haben, wonach sie auch Grund und Boden verkaufen wollen“, sagte Bürgermeister Magnus Hoppe bei der Präsentation der fünf angedachten Baugebiete. Iris Burkhardt vom planenden Büro Lars Consult aus Memmingen präsentierte den Gemeinderäten die fünf vorgesehenen Baugebiete, die sich allesamt an bestehende Wohngebiete anschließen und so die Ortsbebauung abrunden. In Herbertingen betrifft dies das „Kleine Eschle“ mit einer Gesamtfläche von 2,3 Hektar. Der Geltungsbereich betrifft den Anschluss an die „Husarenäcker“ in südlicher Richtung. Ein weiteres Baugebiet im Hauptort Herbertingen weist eine Fläche von 0,9 Hektar aus und betrifft die „Steigäcker III“. Ein relativ kleines Baugebiet soll am „Anger“ entstehen. Hier steht eine Grundstücksfläche von 0,5 Hektar zur Verfügung, das sich in der Nähe des Angerkäppele befindet. Im Ortsteil Hundersingen soll eine weitere Bebauung bei den „Krautgärten“ ermöglicht werden, wo ein Hektar Grund zur Verfügung steht. Mit 2,4 Hektar wird das Baugebiet „Kiesgrube“ in Marbach ausgewiesen. Dieses befindet sich im Bereich der Kiesgrube Beller und schon vor vier Jahren wurde hierfür ein Entwicklungskonzept erstellt.

„Verstärkt und engagiert muss der Gemeinderat jetzt agieren. Es muss im nächsten Jahr was passieren und dieses Verfahren beschleunigt durchgezogen werden“, forderter Peter Maerz. „Bedarf ist da, die Maßnahmen müssen in den Haushalt 2020 aufgenommen werden“, so Gemeinderat Frank Bühler. „Es ist das Ziel, den einen oder anderen Bebauungsplan im nächsten Jahr auf dem Tisch zu haben und im Jahr 2021 erstes Bauland zur Verfügung zu stellen“, stellte Bürgermeister Magnus Hoppe in Aussicht.

Für Daniel Stuwe und andere Ratsmitglieder plädierten dafür, dass vor allem das Augenmerk auf den Hauptort Herbertingen gelegt werden müsse. Bürgermeister Magnus Hoppe geht davon aus, dass an erster Stelle das „Kleine Eschle“ in Herbertingen zur Bebauung kommen werde. Obwohl beim Verfahren nach 13b keine Umweltprüfung notwendig ist, mahnte Reinhold Eisele, sich sobald wie möglich mit der artenschutzrechtlichen Prüfung der geplanten Baugebiete auseinander zu setzen.