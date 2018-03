Fördermedaille in Gold mit Diamant verliehen

Für den Bezirksvorsitzenden des Blasmusikverbandes Sigmaringen, Rudi Hüglin, hat sich der Besuch in Marbach gelohnt. Er durfte zwei Musikanten für 20- beziehungsweise 40-jährige Mitgliedschaft und großem Engagement auszeichnen. Dabei stach vor allem die Verleihung der Fördermedaille in Gold mit Diamant heraus.

Markus Nunnenmacher, der aus Ablach stammt und erst vor ein paar Jahren zum Musikverein Marbach stieß, wurde für 20 Jahre aktives Musizieren mit der Silbernen Verbands-Ehrennadel ausgezeichnet. Der Posaunist habe sich im Verein schnell integriert und die Kapelle freue sich über den „Zuwachs aus dem schöna Städtle Abla“, so Rudi Hüglin.

Eine sicher nicht alltägliche Ehrung hatte der Vertreter des Blasmusikverbandes dann vorzunehmen. Karl Schobloch, seit fast 40 Jahren aktives Mitglied beim Musikverein Marbach, davon 36 Jahre als Kassier tätig und seit 2014 auch Vorsitzender des Vereins, wurde für sein großes, ehrenamtliches Engagement mit der Fördermedaille in Gold mit Diamant ausgezeichnet. „Wir brauchen solche Leute, die sich so für die Vereine einer Gemeinde einbringen“, so Rudi Hüglin und ergänzte: „Dies ist auch Ansporn für Jüngere, dem nach zu eifern.“ Hubert Reiner, der stellvertretende Vorsitzende des Musikvereins Marbach, lobte Markus Nunnenmacher als guten Musikanten und Kameraden, den man schätzen gelernt habe. Im Jahr 1969 sei Karl Schobloch in den Musikverein eingetreten.Von 1978 bis 2014 habe er die Kassengeschäfte geführt und seitdem stehe er an der Spitze des Vereins. Was Karl Schobloch in den vier Jahren als Vorsitzender geleistet habe, sei enorm. Reiner erinnerte unter anderem an die Zusammenführung der Jugendkapelle Herbertingen/Marbach. Dann ist es Karl Schobloch gelungen, die Anschaffung neuer Uniformen mit einem großen finanziellen Spagat zu stemmen. Auch das 140-jährige Vereinsbestehen habe er gemeistert, neben vielen anderen Auftritten und Anlässen, bei denen der Musikverein mitwirkte. Für beide Geehrten sprach er seitens des Vereins Dank und Anerkennung aus, verbunden mit einem Präsent für die Jubilare.

Auf eine 40-jährige passive Mitgliedschaft kann Josef Baur verweisen. Seine Verdienste für den Verein, so der stellvertretende Vorsitzende Franz-Josef Schäffer, liegen aber in der Essen-Zubereitung. Seit dem 100-jährigen Bestehen der Kapelle vor 40 Jahren kümmert er sich bei allen Aktivitäten des Vereins um die Speisen in Küche oder Zelt. An diesem Abend wurde er dafür vereinsintern zum „Ehren-Küchenmeister“ ernannt. Mit dem Marsch „Kaiserin Sissi“, den Jürgen Brölz dirigierte, dankte die Kapelle den Geehrten für ihr Engagement zum Wohl des Musikvereins Marbach.