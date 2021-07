Experten präsentieren neue Funde auf der Heuneburg

Die Heuneburg gilt als älteste Stadt nördlich der Alpen und ist eine der bedeutendsten prähistorischen Fundstätten Mitteleuropas. Im Jahr 2018 begann das Landesamt für Denkmalpflege (LAD) im Regierungspräsidium Stuttgart im Rahmen eines von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Projektes in der Donauebene unterhalb der Heuneburg mit den Untersuchungen an einem frühkeltischen Großgrabhügel, heißt es in einer Pressemeldung. Die bisher freigelegten Funde und Befunde wurden kürzlich erstmals im Beisein von Nicole Razavi vom Ministerium für Landesentwicklung und Wohnen Baden-Württemberg, und Regierungspräsident Wolfgang Reimer durch das Landesamt für Denkmalpflege und seinen Präsidenten, Professor Claus Wolf, präsentiert.

Es zeigte sich, dass eine fachgerechte Freilegung der Bestattung vor Ort nicht durchgeführt werden konnte, sodass die gesamte Grabkammer im Oktober vergangenen Jahres im Block geborgen und zur weiteren Untersuchung in die Labore des LAD in Ludwigsburg-Grünbühl transportiert wurde. Das Grab wird seitdem von Archäologen, Restauratoren und Naturwissenschaftlern des LAD mit modernsten wissenschaftlichen Methoden untersucht und verspricht, neue wissenschaftliche Erkenntnisse zur Geschichte und Kultur der frühen Kelten des 7. bis 5. Jahrhunderts v. Chr. zu liefern.

Bei den Vor-Ort-Grabungen im Bereich des Grabhügels zwei, die von Dr. Leif Hansen (LAD) geleitet wurden, zeigte sich, dass sich innerhalb der drei mal fünf Meter großen Grabkammer zahlreiche organische Materialien in Form von Hölzern und kleinen Geflechten erhalten hatten. Die Überlieferung der Konstruktionshölzer sowie weiterer aus Holz und organischen Materialien bestehender Fundstücke stellt einen Glücksfall dar. Jedoch zeigte sich bei den Untersuchungen, dass diese seltenen und wissenschaftlich außergewöhnlich wertvollen Objekte durch die extreme Trockenheit der vergangenen Jahre bereits Schaden genommen haben – eine Blockbergung war daher zwingend notwendig.

Erste Funde belegen, dass es sich um ein ursprünglich reich ausgestattetes Grab der sozialen Oberschicht mit qualitätsvollen Schmuckbeigaben, wie sie für die Frauentracht der Zeit um 600 v. Chr. typisch sind, handelt. Darauf deuten vor allem 15 filigrane Goldperlen hin, die ursprünglich zu einem prunkvollen Halsschmuck gehört haben dürften. Eine außergewöhnliche Bernsteinfibel weist auf Beziehungen bis in den Ostseeraum und nach Italien beziehungsweise Slowenien hin. Von besonderem wissenschaftlichem Wert sind Bronzeobjekte, bei denen es sich um Beschläge eines vierrädrigen Wagens handeln dürfte. Normalerweise sind von frühkeltischen Wagen lediglich die Metallobjekte bekannt. Erste Untersuchungen legen nahe, dass sich in dem aktuell untersuchten Grab auch Wagenelemente aus Holz erhalten haben, was nur in Ausnahmefällen der Fall ist. Funde von Keramik und ein Schweineskelett repräsentieren Trank- und Speisebeigaben, die der Toten auf ihrem Weg ins Jenseits mitgegeben worden sind.

Die Freilegung des aus Eichendielen gefertigten Grabkammerbodens ist noch nicht abgeschlossen. Es zeichnet sich jedoch bereits ab, dass die Beigaben in der Kammer mehrfach verlagert worden sind. Dabei spielen natürliche Faktoren, insbesondere regelmäßige Wassereinbrüche in den ersten Jahren nach der Grablegung, und eine antike Öffnung der zu diesem Zeitpunkt offensichtlich noch intakten Grabkammer eine Rolle.

Die Tatsache, dass größere Beigaben aus Gold in der Kammer bisher fehlen, spricht dafür, dass das Grab wenige Jahre oder Jahrzehnte nach der Bestattung von Grabräubern systematisch geplündert worden war. Lediglich kleine Objekte, die die hastig arbeitenden Plünderer zurückließen, sind dieser Beraubung entgangen. Die wissenschaftliche Herausforderung für das Forschungsteam besteht nun darin, aus diesen Resten auf die ursprüngliche Ausstattung des Grabes zu schließen.

Dabei hilft der Vergleich mit dem nur 100 Meter entfernt gelegenen Zentralgrab unter Hügel vier des Grabhügelfeldes, das vom LAD bereits im Jahre 2010 geborgen wurde und die Bestattung einer im Jahr 583 beerdigten vornehmen Dame enthielt. Die reichen Gold-, Bronze- und Bernsteinobjekte dieser „Fürstin vom Bettelbühl“ weisen große Übereinstimmungen zu den Resten aus dem aktuell untersuchten Kammergrab auf. Die Ähnlichkeit der Funde und die unmittelbare Nachbarschaft der Grabmonumente sprechen für eine enge soziale Beziehung zwischen den beiden Frauen. Es sei davon auszugehen, dass die Zentralbestattungen der Hügel zwei und vier ähnlich reich ausgestattet waren und bedeutende Persönlichkeiten einer der an der Heuneburg tonangebenden Familien repräsentieren, heißt es in der Mitteilung weiter.

Die Freilegungs- und Restaurierungsarbeiten werden vor Ort von Dipl.-Restauratorin Nicole Ebinger geleitet. Sie dauern voraussichtlich bis 2022 an und lassen weitere Entdeckungen erwarten.