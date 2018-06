Erziehungskurse starten wieder

Die Gruppe Oberschwaben desInternationalen Rasse-, Jagd- und Gebrauchshundeverbands (IRJGV) beginnt ab Samstag, 7. September, auf dem Hundeplatz „Lustiges Rudel“ in Herbertingen wieder mit Kursen für Welpen und ausgewachsene Hunde. Die Welpenspielgruppe trifft sich am Samstag von 9 bis 10 Uhr und am Dienstag von 19 bis 20 Uhr. Der Erziehungskurs startet am Samstag von 9 bis 10 Uhr und wird fortgesetzt am Donnerstag von 19 bis 20 Uhr. „Fun Agility“ bietet der Verein am Dienstag von 19 bis 20 Uhr.