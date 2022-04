Erneuter Diebstahl von Kupferkabeln: Polizei sucht Zeugen

Das zweite Mal in Folge haben sich unbekannte Personen in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Zugang zum Gelände eines Umspannwerks in der Bahnhofstraße in Herbertingen verschafft. Die Täter entwendeten wiederum Kupferkabel, dieses Mal etwa 8 Tonnen im Wert eines fünfstelligen Euro-Betrags. Das Polizeirevier Bad Saulgau ermittelt auch in diesem Fall und nimmt Hinweise weiterhin unter Telefon 07581/4820 entgegen. Bereits zwischen Freitag und Dienstag haben Unbekannte ebenfalls etwa zwei Tonnen Kupferkabel entwendet.