Eine Welt gründet Bildungsgruppe

Die Aktion Eine Welt hat in der Hauptversammlung auf ein erfolgreiches Vereinsjahr zurückgeblickt. Zudem ehrte der Verein drei Verkäuferinnen für ihr Engagement im Eine-Welt-Laden.

Hans Pfeifer, stellvertretender Vorsitzender, hob als Höhepunkt des vergangenen Vereinsjahrs den Fairen Lauf hervor, bei dem rund 27 000 Euro erlaufen wurden. Das Vereinsleben zeigte sich außerdem in einem Verkäuferinnen-Stammtisch im Gasthaus Löwen und einem Ausflug der Ehrenamtlichen nach Reutlingen. Steffi Beller berichtete über die Arbeit im Ladenteam und stellte Neuerungen im Warensortiment vor. Beispielsweise erscheint der Herbertinger Weltkaffee ab sofort im neuen Design mit umweltverträglicher Verpackung. Einen weiteren Höhepunkt stellt die Gründung einer Bildungsgruppe dar, welche von Ines Steinacher präsentiert wurde.

Ziel der Gruppe ist es, Themen rund um den Fairen Handel mit unterschiedlichen Zielgruppen zu erarbeiten. Damit möchte der Verein seinem Bildungsauftrag gerecht werden und den Weltladen als Lernort etablieren, an dem die Zusammenhänge zwischen wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen Entwicklungen vermittelt werden. Dadurch soll die Möglichkeit entstehen, die Menschen hinter den Produkten mit ihren jeweiligen Geschichten zu entdecken und mehr über die Wirkweise sowie Ziele des Fairen Handels zu erfahren. Dies soll durch Besuche oder ein soziales Praktikum im Eine-Welt-Laden, durch die Gestaltung von Schulstunden, Vorträgen und Workshops zu diversen Themen sowie durch einen Newsletter und über die sozialen Medien gewährleistet werden. Zudem hat der Verein Bildungsmaterial angeschafft, welches für Interessenten zur Ausleihe bereit steht. Bürgermeister Magnus Hoppe hob diesen neuen Ansatz in seiner Rede lobend hervor und bedankte sich bei allen Engagierten.

Ulrike Siebenrock berichtete über Projekte im Globalen Süden, an welche im vergangenen Vereinsjahr über 27 000 Euro gespendet wurden. Davon ging ein Großteil an Projekte in Tansania. Die größte Einzelsumme ging nach Cochabamba in Bolivien: 10 000 Euro aus dem Benefizlauf wurden für die Schülerspeisung in dem Bildungszentrum Uspha-Uspha verwendet, damit ist für zwei Jahre gewährleistet, dass mehrere Hundert Kinder täglich eine warme Mahlzeit bekommen. 5000 Euro gingen an dasselbe Projekt als Grundausstattung für Musik- und Kunstangebote.

Gudrun Berner-Weiß informierte über die Einnahmen und Ausgaben des Vereins samt Weltladen im abgelaufenen Jahr. Der Benefizlauf führte zu einer enormen Anzahl an Buchungen und Spendenbescheinigungen.

Der Verein wollte in der Hauptversammlung Satzungsänderungen machen, um die Vorstandsfunktion von drei Personen auf ein Vorstandsteam von bis zu fünf Personen zu ändern, um die Aufgaben auf mehrere Köpfe zu verteilen. Für die Satzungsänderung wäre die Anwesenheit von 40 Prozent der Mitglieder nötig gewesen, die nicht erreicht wurde. Unklar ist momentan noch, ob die Feierlichkeiten zum 25. Vereinsjubiläum im Rahmen des Weltladentages am 9. Mai wie geplant stattfinden können.