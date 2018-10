Eindringlinge beschmieren Kunstraum

Unbekannte Täter sind in der Zeit zwischen Freitag, 22 Uhr, und Montag, 6 Uhr, gewaltsam in die Turnhalle und in das Schulgebäude der Michel-Buck-Schule in Herbertingen eingedrungen. In der Turnhalle beschädigten die Unbekannten verschiedene Gegenstände, in der Schule wurde aus einem Klassenzimmer ein Laptop entwendet und der Kunstraum vollständig mit Farbe beschmiert. Außerdem wurden mehrere Türen im Schulgebäude beschädigt. Es entstand ein Sachschaden von mehreren Tausend Euro. Personen, die Verdächtiges beobachtet haben oder sonstige sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, das Polizeirevier Bad Saulgau, Telefon 07581/48 20, zu informieren.