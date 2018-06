Einbrecher erbeutet Bargeld aus Kieswerk

Mehrere hundert Euro Bargeld hat ein unbekannter Einbrecher in der Nacht zum Samstag in Herbertingen erbeutet. Er hebelte ein Fenster in ein Bürogebäude in einem Kieswerk in der Straße Hohe Rainäcker auf und drang in das Gebäude ein. Anschließend durchsuchte er die Räume nach Diebesgut und erbeutete das dort befindliche Bargeld.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei Bad-Saulgau, unter der Telefonnummer 07581/48 20, zu melden. Einklappen Ausklappen