Durch Rückbau der Straße soll Wohnraum entstehen

Die Gemeinde Herbertingen will innerörtlich Flächen für Wohnraum schaffen. Im Fokus steht dabei das Gebiet „Hühnernest II“, nördlich der ehemaligen Trasse der Bundesstraße am Ortsausgang in Richtung Mieterkingen. Der Gemeinderat hat bei seiner jüngsten Sitzung den Aufstellungsbeschluss für einen entsprechenden Bebauungsplan gefasst.

Bürgermeister Magnus Hoppe verfolgt mit den Flächen für Wohnraum ein weiteres Ziel. „Wir leiten damit planerisch den Rückbau der breiten Ortsdurchfahrt ein.“ Vorgesehen ist der Rückbau der Verkehrsflächen im Norden und die Verlegung der Straßenführung nach Süden in den alten Trassenverlauf. „Dadurch entstehen nördlich der Hauptstraße Potenzialflächen, die in Verbindung mit den nördlich vorhandenen noch unbebauten Flächen im Wohngebiet ,Hühnernest’, der Bebauung zugeführt werden können“, heißt es in der Sitzungsunterlage. Derzeit bestehen noch zwei Verkehrstrassen in dem Gebiet: die ehemalige Bundesstraße und die parallel verlaufende Hauptstraße. „Da ist ganz klar ein Potenzial zur Nachverdichtung“, sagte Hoppe. Auch von der Raumordnungsbehörde würden solche Flächen mit Argusaugen betrachtet und schließlich sei es im Interesse der Gemeinde Flächen für Wohnraum zu entwickeln. Die Anwohner südlich der Fläche sind laut Hoppe bereits informiert. Jetzt erfolge die Entscheidung, einen Bebauungsplan für das Gebiet aufzustellen, um das Verfahren in Gang zu bringen. Eine bauliche Realisierung erwarte er in den nächsten drei bis fünf Jahren.

Peter Maerz (UB) wollte wissen, wie die Anwohner auf die Pläne reagiert hätten. „Sie haben die Sorge einer höheren Verkehrs- und Lärmbelastung“, berichtete Hoppe. Aufgrund des kurvigeren Verlaufs und einer schmaleren Fahrbahnbreite erwarte er aber eine Abmilderung. Zudem soll in den Plänen versucht werden, den Straßenverlauf so weit wie möglich von den Häusern abzurücken. Gerhard Lutz (CDU) begrüßte, dass die Verwaltung sich zu dem Verfahren durchringe. „Ich sehe zwar auch Nachteile, aber die Vorteile überwiegen. Wir können hier innerörtlich rund zwei Hektar Fläche gestalten“, sagte Lutz.