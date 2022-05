DRK-Bereitschaft Herbertingen ehrt langjährige Mitglieder

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach zwei Jahren Coronapause konnte der DRK-Ortsverein Herbertingen wieder eine Jahreshauptversammlung durchführen. Ortsvereinsvorsitzender Wolfgang Renn begrüßte neben Bürgermeister Magnus Hoppe den Präsidenten des DRK-Kreisverbandes Sigmaringen Rolf Vögtle, Bereitschaftsarzt Dr. Otto Burth, Feuerwehr-kommandant Martin Eisele, Maria Erhardt und Andreas Werb von der Bereitschaft Scheer, sowie die aktiven Mitglieder der Bereitschaft und der Altersabteilung.

Seine Einstimmung auf die Versammlung stellte Ortsvereinsvorsitzender Wolfgang Renn unter das Motto Achterbahn. In den letzten beiden Jahren veränderte sich das Leben für jeden in der Gesellschaft. Corona hinterließ seine Spuren in den Familien, bei der Arbeit oder Schule und in der Freizeit.

Bereitschaftsleiter Mario Rilli zeigte in seinem Bericht auf, dass Corona auch die Bereitschaftsarbeit veränderte. Zum Schutz der Mitglieder durften keine Bereitschaftsabende mehr in Präsenz durchgeführt werden, an denen bisher auch regelmäßig die Bereitschaft Scheer mit teilnahm. Es musste auf Online-Schulungen umgestellt werden. Der Helfer-vor-Ort-Dienst in der Gemeinde musste aufgrund entsprechender Verfügung des DRK-Landesverbandes vorübergehend eingestellt werden. Da bestehende Lieferketten unterbrochen waren, konnten auch keine Altkleider mehr bei der Verwerterfirma angeliefert werden. Weiterhin durften aufgrund des Lockdowns keine öffentlichen Veranstaltungen mehr stattfinden, weshalb auch keine Anfragen für Sanitätsdienste mehr kamen. Sehr erfreut war die Bereitschaft über die große Spendenbereitschaft der Bevölkerung, sowie der finanziellen Unterstützung durch die Gemeinde, der AM-Stiftung aus Marbach, sowie der Lilly-Jordan-Stiftung aus Herbertingen, zahlreicher Firmen und Vereinen, sowie des Ortschaftsrates Marbach im Hinblick auf die Anschaffung eines neuen Helfer-vor-Ort-Fahrzeuges. Nach dem entsprechenden Ausbau, Ausstattung und Beklebung konnte der Ford Kuga in Dienst gestellt werden. Leider erlitt das Fahrzeug bei dem Starkregenereignis im Einsatz entsprechend Totalschaden und musste anschließend durch ein neues ersetzt werden.

Im Jahr 2020 war laut Bereitschaftsleiter Mario Rilli der Helfer-vor-Ort (HVO) insgesamt 129 Mal im Einsatz, im Jahr 2021 insgesamt 151 Mal. In diesem Jahr zeigt sich eine steigende Tendenz, denn bis Mai 2022 waren es jetzt schon bereits 100 Alarmierungen, zu denen der HVO gerufen wurde.