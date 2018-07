Drei kräftige Schläge und das Bier fließt in Strömen

Einen gelungenen Auftakt kann das 29. Herbertinger Angerfest verzeichnen. Das Wetter am Samstagabend hielt, die Besucher kamen zuhauf und für das Wohl der Gäste wurde durch die Vereine bestens gesorgt. Dazu kam Musik pur von 17 Uhr bis spät in den Abend. Doch damit das Fest seinen geregelten Lauf nehmen konnte, stand zuerst eine wichtige Zeremonie im Vordergrund. Für Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe war es Pflicht, das erste Fass anzustechen, um dann den Festbesuchern verkünden zu können: „A zapft isch!“

Jörg Ritter, Zunftmeister und Mitglied des Organisationsteams, rief den Bürgermeister auf die Bühne, wo schon ein Vertreter der Brauerei nebst aufgestelltem Bierfass auf ihn warteten. Er wolle sich beeilen, denn als Schirmherr habe man für bestes Festwetter zu sorgen, was im Anblick der drohenden Wolken sicher nicht leicht war. Diese Hürde nahm Magnus Hoppe mit Bravour: Es blieb trocken – sehr zur Freude der vielen Besucher. Beim Fassanstich mit dabei waren auch Gäste aus der französischen Partnergemeinde St. Paul, die der Bürgermeister in ihrer Landessprache willkommen hieß.

Doch der Worte genug: Die Schürze umgeschnallt, den Holzschlegel in die Hand, den Spundhahn fixiert und draufgehauen. „In drei Schlägen hat er es geschafft“, verkündete Jörg Ritter kurz darauf der versammelten Festgemeinde. So ganz traute der Bürgermeister dem Frieden dann aber doch nicht, denn etwas spritzte es noch. Mit drei weiteren Kontrollschlägen war er dann auf der sicheren Seite. Die ersten Maß gingen an die Organisationsleiter Andreas Sauter und Jörg Ritter sowie an den Vertreter der Brauerei, die der Bürgermeister abzapfte, bevor er selbst den Krug stemmte.

Mit „Halben“ mussten sich danach die Vereinsvertreter begnügen. Den Rest des Fasses konnten sich die Festgäste kostenlos in ihre Gläser einschenken lassen. „Es ist immer gut, wenn ein Bürgermeister etwas verschenken kann, das gar nichts gekostet hat“, sagte ein strahlender Magnus Hoppe – und zapfte, was das Zeug hielt. Mit einem „Prosit der Gemütlichkeit“ durch die Gemeindemusik Herbertingen stießen dann alle zusammen aufs Gelingen des 29. Angerfests an.

Inzwischen hatte sich der Festplatz gefüllt und auch in den Zelten herrschte reger Betrieb. Die Jugendkapelle Herbertingen-Marbach, die Gemeindemusik Herbertingen und die Musikkapelle aus Offingen sorgten auf der Festbühne für die musikalische Unterhaltung der Gäste. Während bei der Gemeindemusik die Mallorca-Party mit DJ Hunter abging, setzten die Marbacher auf Blasmusik. „Bock auf Brass“ lautete das Motto der sieben Jungs vom „Achtalblech“.