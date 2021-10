Drei Gebäude mit Graffiti besprüht

Gleich drei Gebäude im Bereich der Goethestraße in Herbertingen hat ein bislang unbekannter Täter zwischen Dienstag und Mittwoch mit Graffiti beschmiert. Hierbei wurden in schwarzer und blauer Farbe verschiedene Buchstabenkombinationen, unter anderem die für eine Beleidigung der Polizei verwendete Abkürzung „ACAB“ (für „All Cops Are Bastards“), gesprüht. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise zum Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefonnummer 07581/48 20 beim Polizeirevier Bad Saulgau zu melden.