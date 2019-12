Vor rund zwei Jahren begleiteten die Musikvereine Hundersingen-Beuren und Langenenslingen gemeinsam die Hochzeit eines Musikerpaares und entwickelten die Idee eines Doppelkonzerts – das am vergangenen Samstag in der Hundersinger Buwenburghalle in die Tat umgesetzt wurde.

Pünktlich um 20 Uhr eröffnete die Jugendkapelle Hundersingen-Blochingen das Konzert mit dem Stück „A good Start“ von Luigi di Ghisallo. Geleitet wurde die Jugendkapelle dabei von Lisa Binder. Es folgte eine kurze Begrüßung der Gäste durch Rainer Hagmann, Vorsitzender des Musikvereins Hundersingen-Beuren. Mit der Ballade „You raise me up“ von Josh Groban ging es weiter, „Free Day“ von Brian Connery setzte den Schlusspunkt der Jugendlichen.

Im Anschluss spielte der Musikverein Langenenslingen unter der Leitung von Linda Haberbosch das Stück, „Novena“ von James Swearingen als Wechselspiel von Glockenklängen, einem Adagio-Teil mit solistischen Parts und einem energiegeladenen Allegro-Teil. In der Komposition „Crossbreed“ von Thiemo Kraas zog sich anschließend das Lied „Segne du Maria“ wie ein musikalisches Leitmotiv durch das ganze Stück. Danach entführten die Musiker das Publikum in die Rock-Oper „Jesus Christ Superstar“ von Andrew Lloyd Webber. Ein hochemotionales Musikdrama, geprägt durch packende Rhythmen und ebenso berührende Melodien. Einen weiteren Höhepunkt boten die Solistinnen Clara Gulde (Trompete) und Marina Wahl (Euphonium) mit der berührenden Ballade „Ich will, ich kann“ von Udo Jürgens. Zum Abschluss des ersten Konzertteils stand der klassische Konzertmarsch „Salemonia“ auf dem Programm.

Neben Musik standen an dem Abend auch Ehrungen auf der Agenda. Für 10 Jahre aktive Mitgliedschaft wurden vom Musikverein Hundersingen-Beuren Nina Michel, Lars Schrage, Theresa Wachter und vom Musikverein Langenenslingen Franka Beller und Matthias Böhmer geehrt. Für 20 Jahre aktives Musizieren erhielten vom Musikverein Hundersingen-Beuren Cornelia Bischofberger, Sonja Samtner und vom Musikverein Langenenslingen Sabine Schaut die silberne Ehrennadel. Vom Musikverein Hundersingen-Beuren wurden Rainer Hagmann für 30 Jahre und Klaus Störkle für 40 Jahre aktive Mitgliedschaft geehrt. Die Fördermedaille in Bronze wurde Nadine Schlegel für ihr zehnjähriges Engagement im Vorstandsteam des Musikvereins Hundersingen-Beuren verliehen. Die Ehrungen wurden gekonnt von Stefan Kille, Vorsitzender der Bläserjugend, durchgeführt.

Ein Sonntagsmarsch zu Beginn

Unter der Leitung von Alois Kille eröffnete der Musikverein Hundersingen-Beuren den zweiten Teil des Doppelkonzertes mit dem „Sonntagsmarsch“ von Peter Schad. Mit dem Stück „Auf einem persischen Markt“ von Albert W. Ketelbay nahm der Musikverein das Publikum mit auf einen Ausflug in den Orient. Mit einem Medley von Bryan Adams Liedern bekamen die Zuschauer nach dem Abstecher in den Orient wieder gewohnte und bekannte Melodien zu hören. Rockig und unterhaltend ging es mit dem Stück „A Rock Selection“ von Mike Sutherland weiter, dazu gab es für die Zuhörer kurze Passagen aus „Smoke On The Water“, „Time Is Tight“ und „Flashdance“ zu hören. Zum Schluss des Konzertes folgte die Komposition „James Last Golden Hits“, bei der sich die Zuschauer an den berühmten Stücken von James Last erfreuen konnten.

Mit der Zugabe „Feliz Navidad“ wurde das Publikum auf die Weihnachtszeit eingestimmt. Das Besondere daran war, dass die Musikvereine Hundersingen-Beuren und Langenenslingen bei diesem Stück zusammen musizierten. Mit kräftigem Applaus endete das Doppelkonzert. Die Moderation der Musikstücke wurde für den Musikverein Hundersingen-Beuren von Theresa Vogel und von Isabella Wurst für den Musikverein Langenenslingen übernommen, wobei sie das Publikum gekonnt durch das Programm leiteten. Das Doppelkonzert war ein voller Erfolg für beide Musikvereine. Deshalb steht schon heute fest, dass es im Jahr 2020 erneut ein Doppelkonzert der Musikvereine geben wird.