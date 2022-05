Diesen Maischerz findet die Polizei gar nicht witzig

Unbekannte Täter haben am frühen Sonntagmorgen einen Wohnanhänger von einem Abstellplatz an der Baumburgstraße in Herbertingen gestohlen. Anschließend hängten sie ihn an ihr Fahrzeug und stellten ihn auf der Grünfläche des Kreisverkehrs an der Marbacher Straße ab.

Dabei wurden sowohl der Anhänger als auch die Grünfläche beschädigt. Der Sachschaden beträgt mehrere Hundert Euro.

Zeugenangaben zufolge sollen die Unbekannten mit einem silbernen VW-Transporter mit SIG-Kennzeichen unterwegs gewesen sein. Ein Täter soll mit einer braunen Kapuzenjacke und einer dunklen Hose bekleidet gewesen sein. Der andere Täter soll schwarz gekleidet gewesen sein und ebenfalls eine Kapuzenjacke getragen haben.

Der Polizeiposten Mengen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter der Telefonnummer 07572/5071.