Die Zuhörer stellen sich das Programm zusammen

„Wer bezahlt, der hat das Sagen“, so könnte man auch beim Wunschkonzert der Gemeindemusik Herbertingen sagen, das am Samstag, 5. Mai, in der Alemannenhalle stattfindet. Die Bürger konnten sich gegen einen Obolus Titel aussuchen, die die Kapelle dann am Samstag spielen wird. Der Grund ist einfach, warum die Gemeindemusik ein Wunschkonzert veranstaltet: Bei ihr stehen auf einem Wunschzettel mehrere Beschaffungen von Instrumenten, auch beim Spielmannszug, die alleine nicht finanziert werden können.

Dirigent Peter Rehm hat für die Konzertbesucher eine große Anzahl von Stücken zusammengestellt, bei denen sicher für jeden Interessierten etwas dabei war. Gegen einen finanziellen Beitrag, der auch zum Eintritt berechtigt, konnte man sich seine Wunschtitel erkaufen. In der Unterhaltungsmusik konnte unter neun Stücken gewählt werden. Ob ein Medley von Udo Jürgens oder Helene Fischer, dem „Piratentanz“, „Caribbean Moods“ oder auch „I was Kaiser Bill's Batman“, die Auswahl war groß. Interessant die Vorschläge bei den Solostücken, wo verschiedene Instrumente das Sagen haben. Ob „Let’s Play Sax“, „Lassus Tombone“ für Posaunen, „Der Fidele Bassist“ oder auch der Klassiker für Klarinette „Wild Cat Blues“, da fällt die Auswahl schwer. Eine gute Idee auch, zwei Titel gemeinsam mit dem Spielmannszug anzubieten. Für den gemeinsamen Auftritt Musikkapelle/Spielmannszug wurde der „Marsch I. Bataillon Garde“ und der „Laridah-Marsch“ den Konzertbesuchern angeboten.

Die größte Auswahl gab es dann bei den Märschen, Walzern und Polkas. Ob es der „Radetzky-Marsch“, „Abel Tasman“ oder „Preußens Gloria“ sein soll, wird man sehen. Sicher werden die Blasmusikfans den böhmischen Ohrwurm „Wir Musikanten“ oder die Polka „Pusztazauber“ auf ihre Wunschliste gesetzt haben. Ganz sicher auf jeden Fall den „Böhmischen Traum“. Aus der angebotenen Wunschliste haben sich aus diesem großen musikalischen Angebot fünf Titel abgesetzt und mit einer Stimme mehr hat ein Vorschlag das Rennen gemacht.

Nach dem Konzert wird den Gästen auch eine Tombola angeboten und die stärkste anwesende Gruppe darf sich auf 30 Liter Freibier freuen. Das Wunschkonzert, bei dem es eine Bewirtung gibt, beginnt in der Alemannenhalle um 20 Uhr. Die Verantwortlichen der Gemeindemusik erhoffen sich durch diese Veranstaltung einen guten Erlös, um unter anderem einen Paukensatz, eine große Trommel oder auch eine Bassklarinette anschaffen zu können.