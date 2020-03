Unter der Leitung des Vorsitzenden Frank Müller haben die Mitglieder des Fördervereins der Jungen Philharmonie Oberschwaben ihre Jahreshauptversammlung abgehalten und die neue Konzertsaison anvisiert. Bei der turnusmäßigen Wahl wurden die Vorstandsmitglieder in ihren Ämtern bestätigt.

Das Projekt Junge Philharmonie Oberschwaben hat inzwischen eine Größenordnung erreicht, die der Gründer und künstlerische Gestalter, Alban Beikircher, ohne einen gut funktionierenden Förderverein nicht mehr bewältigen würde. Wie zupackend sich die Vorstandsmitglieder schon bei den Vorbereitungen zur neuen Konzertsaison einbringen, hat die Jahreshauptversammlung einmal mehr gezeigt. Unter anderem gilt es Listen zu erstellen, Noten zu kopieren und zu verschicken, Konzertstandorte mit entsprechend großen Hallen für die Aufführungen zu finden und die entsprechenden Verhandlungen zu führen, Probelokale zu finden und das Catering für die Teilnehmer, gegebenenfalls auch deren Beherbergung, zu organisieren.

Wie gut dies im vergangenen Jahr geklappt hat, ergab der Rückblick Alban Beikirchers, der die vergangene Konzertsaison als eine der schönsten bezeichnete. So seien die vier Konzerte in Bad Saulgau, Markdorf, Pfullendorf und Tuttlingen sehr gut angenommen worden – und die in Tuttlingen eingespielte CD zeige eine hervorragende Qualität. Darüber hinaus wurde das Ensemble zum Carl-Orff-Fest ins Kloster Andechs eingeladen. Dort galt es, zusammen mit einem Chor von 200 Sängern Orffs Carmina Burana aufzuführen und im Anschluss Mozarts „Exultate Jubilate“ zu interpretieren. Beides gelang so gut, dass die Leistung des Orchesters – und natürlich die seines Dirigenten Alban Beikircher – mit einer guten Kritik in der Süddeutschen Zeitung belohnt wurden.

Vor geraumer Zeit hat Beikircher schon die Stücke für das Programm 2020 festgelegt. Den größten zeitlichen Rahmen wird eine Sinfonie des französischen Komponisten Paul Dukas beanspruchen, die mit hellem Klang und großer Virtuosität den französischen Klassizismus spiegelt. Melancholisch gefärbt dagegen sind drei Stücke des Komponisten Frederik Kroll, die einer Uraufführung entsprechen. Sie stammen aus Krolls Oper „Eine Nacht an der Newa“, die, wie auch seine übrigen Opern, noch nie aufgeführt wurde. Der Komponist, der auch als Verfasser der Biografie von Klaus Manns bekannt ist, hat zugesagt, die Musiktücke und ihre Handlung persönlich vorzustellen. Eine Hommage an Peter Tschaikowski ist der Slawische Marsch op.31.

Auch die Liste der Ensemblemitglieder ist fertig, für die so viele Anmeldungen wie nie zuvor eingegangen sind. Bei der Besetzung hat Beikircher wie immer darauf geachtet, auch neuen Musikerinnen und Musikern die Chance zu geben, in einem großen Orchester mitzuspielen. Was die Standorte der Aufführungen betrifft, so stehen Ehingen, Bad Saulgau und Sigmaringen bereits fest, möglicherweise wird noch ein viertes Konzert angefügt. Die Kassenführung des Fördervereins liegt in den Händen von Schatzmeisterin Karin Birzer. Weil für das Sonderkonzert im Kloster Andechs zusätzliche Proben mit entsprechenden Kosten nötig waren und überdies ein neuer Internetauftritt kreiert wurde, entstand in ihrem Säckel ein kleines Loch, das aber zu stopfen sei.