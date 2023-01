Die Kunstfreunde im Planetarium in Laupheim

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

„Nimm dir Zeit zum Träumen, es ist der Weg zu den Sternen.“ – Mit dieser Weisheit aus Irland wurde zur Januarveranstaltung mit dem Bus und knapp 50 Mitgliedern und Gästen der Kunstfreunde Donau gestartet. Mit Kaffee und einer fast überdimensionalen Kuchenvariation wurde auf das Tagesprogramm eingestimmt, so dass gut gestärkt das Planetarium in Laupheim angefahren werden konnte. Zum Träumen war es dann wirklich, als am dunklen Nachthimmel Tausende heller Sterne aufleuchteten. Die Sternbilder des Winterhimmels zählen zu den eindrucksvollsten Figuren und prägen mit Orion, Castor und Pollux und dem großen Hund das beherrschende Bild am weiten Firmament. Bei einer virtuellen Bootsfahrt durch das antike Babylon trafen die Planetariums-Besucher zuletzt auf die drei Weisen aus dem Morgenland. Geleitet durch die selten auftretende Konstellation der dreifachen Begegnung der Planeten Jupiter und Saturn im Sternbild der Fische wurden die Magiere auf ihrem weiten Weg geleitet und endete nach einer knappen informativen und traumhaften Stunde auch für die Kunstfreunde beim neugeborenen Christuskind an der Krippe.