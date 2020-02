Die Ökobilanz geht nicht ganz auf

Beim Zunftball der Narrenzunft Herbertingen am Samstag war einiges geboten. Drei Balletts heizten in der Alemannenhalle kräftig ein, das Gemeindeleben wurde unter die Lupe genommen und Jörg Ritter wurde zum Ehrenzunftmeister ernannt.

15 Jahre leitete Jörg Ritter die Narrenzunft als Zunftmeister. Davor war er drei Jahre Stellvertreter. Bei der letzten Hauptversammlung im April gab er das Zepter an Stefan Schnitzer weiter. Für seine Verdienste als Zunftmeister wurde er unter stehenden Ovationen von Zunftmeister Stefan Schnitzer zum Ehrenzunftmeister ernannt. Neben dieser Ehrung bekamen Michael Bernauer und Luca Straub den Zunftorden für ihr Engagement in der Zunft verliehen.

Zuvor wurde der Zunftball traditionell mit dem Kistentanz der Herbertinger Narren eröffnet. Danach wirbelten die Strohbutzen über die Bühne. Beide Tänze wurden von Tatjana Frik einstudiert. Das Jugendballet, unter der Leitung von Hannah Wiese und Paula Sauter, zeigte im Anschluss an die Ehrungen, was schon alles in ihnen steckt. Für die Zukunft braucht sich die Zunft keine Sorgen zu machen.

Eher müssen sich die Herbertinger Bürger Gedanken machen, wie es um sie bestellt ist. Als Kulissenschieber und Hausmeister brachten die beiden Ansager (Klaus Hochwimmer und Markus Katz) das ein oder andere Missgeschick zu Tage und führten gekonnt und kurzweilig durch das Programm. Was falsche Betonungen verursachen können, zeigt der erste Sketch des Abends. Joana Bühler, Henning Perret, Basti Wiese, Manuel Ritter und Florian Wiese brachten die Halle zum Lachen. Wenn falsche Satzzeichen am Ende des Satzes stehen oder Wörter an den unmöglichsten Stellen betont werden, kommt es schnell zu Missverständnissen.

Bevor in einem weiteren Beitrag auf die Ökobilanz in der Krähbachmetropole eingegangen wurde, zeigten die Männer ihr Können und tanzten als Piraten verkleidet einen heißen Rhythmus, was durch viel Applaus und der Aufforderung zur Zugabe vom Publikum honoriert wurde. Unter der Leitung von Jasmin Reiner, Jasmin Friedmann und Joana Bühler zeigten die Jungs ihr Können als Tänzer.

Die Ökobilanz – so eine Sache in Herbertingen. Bürgermeister Hoppe, alias Michael Seyfried, lud zur Eröffnung der neuen Ortsmitte ein. Architekt Beller (Gabriel Friedmann) und die Gemeinderäte Reck (Simone Frick), Maerz (Christian Reiner), Hennes (Ede Weiß) und Sackmann (Lorena Bühler) folgen dieser Einladung. Dazwischen hatte Gerd Rothmund (Thomas Frick) seine Kurzauftritte. Tenor der Eröffnungsfeier war, dass die Ortsmitte sich sehen lassen kann. Dafür sind die alten Gebäude der Gemeinde, in der unter anderem die Narrenzunft und der Schützenverein beheimatet sind, weit weg von klimaneutral. Bei den einen zieht es durch alle Ritzen und es wird mit Nachtspeicheröfen geheizt und bei den anderen ist sogar noch das Ölkännchen von anno dazumal im Einsatz. Da bringt es auch recht wenig, wenn auf das Dach eine riesige Solaranlage gebaut ist, denn die Vereinsheime werden meist zu nächtlicher Zeit genutzt, wenn die Anlage keinen Strom liefert. Das neue E-Auto der Gemeinde, ließ lange auf sich warten, doch jetzt kann ohne CO2-Emissionen gefahren werden. Vielleicht kann auch der Strom vom Umspannwerk abgezweigt werden, um das neue Auto zu tanken, das fällt dort sicherlich nicht auf.

Wie man mit Phobien umgehen kann, zeigten Joana Bühler, Luca Straub, Niklas Blersch, Sandro Bühler und Christian Weiß. In einem weiteren Sketch. Wenn die eine Phobie, die andere Phobie auslöst und noch ein paar weitere dazukommen, kann das nur im Chaos enden. Den Abschluss des gelungen Zunftballes bildete wieder einmal das Damenballett. Die Mädchen, unter der Leitung von Silvana Ritter und Leonie Blersch zeigten den „American Dream“, einen anspruchsvollen Tanz, der ihr ganzes Können abverlangte. Auch sie trafen den Nerv des Publikums und mussten eine Zugabe zeigen. Ballwart Stefan Stückle hat zusammen mit seinen Team einen anspruchsvollen und kurzweiligen Ball auf die Beine gestellt, der durch die Tanzband Buggy gekonnt abgerundet wurde.