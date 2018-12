Dettingen gewinnt Bezirksmeisterschaft

Die SG Dettingen hat die Hallenfußball-Bezirksmeisterschaft der Frauen gewonnen. Der Bezirksliga-Spitzenreiter setzte sich im Finale des Turniers in Herbertingen gegen den Landesligisten SG Altheim mit 1:0 durch. Den dritten Platz belegte der SV Unlingen durch ein 3:0 gegen den SV Langenenslingen. Titelverteidiger SV Granheim I, der ersatzgeschwächt angetreten war, schied in der Vorrunde aus. Die SG Dettingen und die SG Altheim qualifizierten sich durch ihren Finaleinzug bei der Bezirksmeisterschaft für die Vorrunde der Verbandshallenmeisterschaft, die Ende Januar in Ehingen ausgetragen wird. Ein ausführlicher Bericht von der Bezirksmeisterschaft der Frauen in Herbertingen folgt.