Der SV Herbertingen stellt sich neu auf

In der gut besuchten Hauptversammlung des SV Herbertingen konnten die wichtigen Vorstandsämter mit vorwiegend jungen Vereinsmitgliedern besetzt werden. Erfreulicherweise sagten auch die aus verschiedenen Gründen ausscheidenden Spartenleiter weiterhin ihre Unterstützung zu.

Anita Maerz, die erste Vorsitzende, leitete nach einer vierjähriger Amtszeit ihre letzte Generalversammlung. In ihrem Bericht ging sie auf wichtige Ereignisse ihrer Amtszeit ein. Neben vielen erfreulichen Aspekten, wie der erfolgreichen Jugendarbeit mit vielen engagierten Trainern und Betreuern und dem Erfolg der Frauen in der SGM mit Fulgenstadt, stellte der Abstieg der Aktiven einen sehr großen Wermutstropfen in ihrer ansonsten positiven Bilanz dar.

Besonders hob sie die gute Zusammenarbeit in der Vorstandschaft und im Vereinsausschuss hervor. Viele Vereinsmitglieder waren bereit, bei den zahlreichen Veranstaltungen wie den Jugendspieltagen, der Saisoneröffnung, dem „Advent am Krähenbach“, dem OHA-Treffen und vor allem an den Bezirkshallenturnieren sich als Helfer miteinzubringen. Zusammen mit der Siegprämie der Radio7-Vereinsmeisterschaft und dem Gewinn aus der Bandenwerbung, dem „Stadionheft“, dem Sportheim, dem Imbissstand und den Zuschüssen der Gemeinde steht der Verein auf finanziell guten Füßen. So konnten viele Anschaffungen, bauliche Investitionen und notwendige Sanierungen in das Sportgelände getätigt werden.

Auch die Spielgemeinschaft mit dem FV Fulgenstadt und dem SV Bolstern, durch die im Jugendbereich für fast alle Altersgruppen ein sportliches Angebot gemacht werden konnte, wurde von Anita Maerz trotz vieler zeitaufwendiger Abstimmungen als gelungen angesehen. Mit einem Dank an die vielen Verantwortlichen erfolgten die Berichte der einzelnen Spartenleiter.

Auf Vorschlag von Kassenprüfer Roland Frick erteilte die Versammlung Kassiererin Anja Möhrle die Entlastung. In ihrem Bericht hatte sie ein umfangreiches Zahlenwerk vorgestellt, das erfreulicherweise trotz der zahlreichen Investitionen einen Gewinn aufwies.

Ehrung für Maerz und Hennes

Die Entlastung der Vorstandschaft übernahm Bürgermeister Magnus Hoppe. Er bedankte sich bei den Verantwortlichen, ganz besonders aber bei den Vereinsmitarbeitern im Jugendbereich für die geleistete Arbeit. Er betonte die wichtige Rolle, die der Verein im Gemeindeleben einnimmt. Die Entlastung wurde einstimmig erteilt. Hoppe übereichte entsprechend der neuen Ehrenordnung der Gemeinde Alfons Hennes und Peter Maerz die dafür vorgesehenen Auszeichnungen.

Die anstehenden Wahlen konnten aufgrund der Bereitschaft zur Übernahme von Verantwortung zügig über die Bühne gebracht werden. Die neue Vorstandschaft setzt sich nun wie folgt zusammen: Stefan Bexten ist erster Vorsitzender, Simon Frick zweiter Vorsitzender, Anja Möhrle Kassiererin, Peter Maerz Schriftführer, Elias Frick Leiter des Spielbetriebs der Aktiven, Oliver Jäger Jugendleiter, Herbert Jäger verantwortlich für die Sportanlage. Als Kassenprüfer wurden Matthias Mennig und Christian Weiß gewählt.

Um die vielen jungen Vereinsmitglieder auf das hundertjährige Jubiläum des Vereins im Jahr 2021 einzustimmen, hatte Peter Maerz aus dem Archiv des Vereins einige Dokumente und Gegenstände mitgebracht.

Gerd Langmesser als Vorsitzender des Fördervereins und der neue erste Vorsitzende Stefan Bexten bedankten sich bei Anita Maerz für die gute und erfolgreiche Zusammenarbeit mit einem Blumenstrauß und einem Geschenk.