Der „Böhmische Traum“ steht hoch im Kurs

Nach vier Jahren Pause haben die Gemeindemusik Herbertingen und der Spielmannszug am Samstagabend wieder ein Wunschkonzert veranstaltet. Zum einen, so Vorsitzender Andreas Sauter, habe man damals ein positives Echo erhalten. Zum andern stünden bei beiden Musikformationen Investitionen für Instrumente an, sodass man auf die Einnahmen angewiesen sei. Im Vorfeld konnte man aus 33 Titeln gegen einen Obolus seine Favoriten kaufen oder mit einem Joker-Preis von 100 Euro eine Spielgarantie für ein Musikstück erwerben. So kamen beim Wunschkonzert 18 Titel zum Vortrag, wobei der „Böhmische Traum“ knapp zum Siegertitel gewählt wurde.

„Sie wünschen, wir spielen“, sagte Dirigent Peter Rehm von der Gemeindemusik, der locker, informativ und witzig die Anmoderation der Beiträge übernahm. Aus den Wünschen ließen sich nach seiner Meinung auch Schlüsse ziehen für weitere musikalische Auftritte der Musikkapelle.

Zunft gewinnt 30-Liter-Fass

Doch nicht nur die Wunschmusik stand an diesem Abend im Vordergrund. Die Konzertbesucher hatten die Chance, eine der wertvollen Preise einer Tombola zu gewinnen. Den Gruppenpreis, der mit einem 30-Liter-Bierfass verbunden war, konnte der Vorsitzende des Spielmannszuges, Wolfgang Neuburger, an die Narrenzunft Herbertingen überreichen. Da bot es sich doch gleich an, dass die Musikkapelle dazu den Herbertinger Narrenmarsch aufführte.

Was für ein Bild, als sich der Spielmannszug zusammen mit der Gemeindemusik aufstellte und Tambourmajor Jochen Blersch mit „Marsch I. Bataillon Garde“ gleich einen furiosen Start hinlegten und der Spielmannszug mit „Preußens Gloria“ noch einen drauf setzte.

Überrascht wurden die Zuhörer dann mit einem Konzertmarsch der Extraklasse: „Die Sonne geht auf“. Bei „Let’s play sax“ hatten Lisa Münst, Helena Hauff, Corinna Müller und Wolfgang Niederer ihren Auftritt und erhielten viel Beifall. „Der fidele Bassist“ war an diesem Abend Dieter Seyfried, der seine Tuba beherrscht. Zwei Auftritte dann wieder vom Spielmannszug. Er überzeugte mit dem schmissigen Marsch „San Carlo“ und mit „Sweet Caroline“. Bei „The time of Rock ’n’ Roll“ an. Dabei bewies die Musikkapelle, dass man auch auf diesem Terrain zu Hause ist und das Medley wurde nicht umsonst von den Zuhören gewählt.

Mit zwei Joker-Titeln überraschte die Musikkapelle die Gäste. Zum einen durfte beim „Rosenwalzer“ auch mal mitgeschunkelt werden und selten wird die Polka „Im Wäldchen“ von Ernst Mosch gespielt. Wer 50 Euro locker machte, dem überließ Peter Rehm beim „Deutschmeister Regimentsmarsch“ gern den Dirigentenstab, doch noch biss niemand an.

Bei einem weiteren Joker-Stück konnte Felix Sauter noch mal beweisen, warum er zum Bundesentscheid bei „Jugend musiziert“ fährt. Bei dem Titel „Tanzende Finger“ ließ er selbige über sein Xylophon fliegen und das verlangte noch nach einer Zugabe.

Dreimal Stimmengleichheit

Doch dann bog man in die Zielgerade ein und die restlichen sechs Titel hatten die meisten Stimmen erhalten. „Dem Land Tirol die Treue“ – von der Musikkapelle gespielt und gemeinsam mit dem Publikum gesungen – belegte Platz vier. Dreimal herrschte Stimmengleichheit und so landeten auf Rang drei der „Laridah-Masch“ sowie durch Joker das Medley „Helene Fischer Farbenspiel“ und der „Radetzky-Marsch“. Hierzu wurde Bürgermeister Magnus Hoppe als Dirigent verpflichtet, ohne dabei einen Obolus leisten zu müssen. Als ehemaliger Vize-Chorleiter eine seiner leichtesten Übungen.

„Udo Jürgens live“, dieses Medley mit sechs seiner größten Hits und Ohrwümer, landete schließlich auf dem zweiten Platz. Mit nur einer Stimme Vorsprung machte der „Böhmische Traum“ das Rennen. War nachzuvollziehen, wenn man hörte, wie das Publikum kräftig mitsangen. „Ihr hand’s Programm rausgsuacht, so hend ihr’s kriagt“, war das Fazit von Peter Rehm, der dann noch einmal den Spielmannszug aufrief und gemeinsam bedankten sich die Musikformationen beim Publikum mit dem Stück „Mit Spiel voran“.