Dem Handwerker auf der Heuneburg über die Schulter schauen

Auf der Heuneburg findet am Sonntag, 22. Mai, der „Handwerkertag“ statt. An diesem Aktionstag vermitteln unterschiedliche handwerkliche Aussteller einen Eindruck vom Leben und Arbeiten in der einstigen Handelsstadt Pyrene vor 2500 Jahren. Die Heuneburg ist geöffnet von 10 bis 17 Uhr.

Die Funde im Boden der Heuneburg zeigen, wie kunstfertig die Handwerker der Keltenzeit gearbeitet haben. Gruppen von Archäologiefans veranschaulichen heute das Leben der Keltenzeit, in Kostümen und mit den Techniken der Eisenzeit: Sie probieren aus, wie die Kelten vor 2500 Jahren gearbeitet haben, heißt es in einer Ankündigung der Veranstalter. Diese Herangehensweise bezeichnet man als experimentelle Archäologie. Auf dem weitläufigen Gelände der Keltenstadt Pyrene kann man unter anderem einem Zimmermann, Lehmziegel-Hersteller oder einem Schmied über die Schulter schauen. Aber auch ein Färber, Sailer und Filzer zeigen ihr Können. Der Eintritt kostet für Erwachsene vier, ermäßigt zwei Euro.