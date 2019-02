Wenn das OHA-Treffen in Herbertingen stattfindet, knüpft sich traditionell der Zunftmeister aus Scheer beim Empfang seinen Herbertinger Kollegen vor. Viel zu schimpfen hatte Uwe Lang über Jörg Ritter aber gar nicht. Stattdessen lüftete er ein Geheimnis: Ritter wird bei der nächsten Hauptversammlung nicht mehr als Zunftmeister antreten.

Dreieinhalb Stunden verbrachten die geladenen Gäste mit verbalem Schlagabtausch, Liedern, Ehrungen und Witzen in der Alemannenhalle. Dabei nahmen sie nicht nur die vier OHA-Zünfte Ostrach, Herbertingen, Altshausen und Scheer samt Bürgermeistern aufs Korn, sondern auch die Landtagsabgeordneten Andrea Bogner-Unden (Grüne) und Klaus Burger (CDU). Denn gerade beim lokalen Thema Heuneburg würden sie wetteifern, um die Keltenkonzeption für sich zu verbuchen und sie als erstes zu verkünden, bemerkte nicht nur Herbertingens Bürgermeister Magnus Hoppe. Die Grünen-Politikerin brachte als Geschenk eine Palme mit – den Narrenbaum der Zukunft, da sie den Klimawandel miteinberechne. Dafür musste sie zum Ende des Zunftmeisterempfangs aber Spott einstecken: „Genau wie letztes Jahr in Ostrach: Gleiches Geschenk, gleiche Rede, gleicher Humor“, bemerkte ein Vertreter der Narrenzunft aus Zwiefalten.

Ostrachs Zunftmeister Rolf Reisky nahm den Bauwahn der OHA-Bürgermeister aufs Korn. Etwa Hoppe der Wohnhäuser auf der alten Mieterkinger Straße errichten wolle oder Schulz der wegen des Freilichtschauspiels nun wohl Ostrach zum Hollywood Oberschwabens machen wolle. Zu Lothar Fischer, Bürgermeister in Scheer, bemerkte er aber, dass der Visionen, aber kein Budget hab. „Und die Moral von der Geschicht: Der eine baut, der andere nicht.“

Scheers Zunftmeister Uwe Lang jammerte, dass er nun gar keine Informanten mehr habe, seitdem Ritter nicht mehr in Scheer arbeite. Noch bedauerlicher fand er es aber, dass Ritter ausgerechnet bei der Versammlung am 26. April sein Amt abgeben will – Langs Geburtstag. Daher betonte er: „Ich hoffe, die Meldung ist eine Ente. Oder was meint ihr? Der kann doch noch nicht in Rente.“ Denn sollte Ritter aufhören, dann ende auch die Tradition, dass ein Knappe dem Ritter die Leviten lese.

Raphael Osmakowski-Miller von der Gette-Zunft Bad Saulgau hatte einen schweren Stand, denn seine Witze ernteten kaum Lacher. Es mag am Inhalt gelegen haben oder auch an den vollen Mündern der Gäste, da zu der Zeit das Mittagessen serviert wurde.

Gemeinderatsbeschluss gefordert

Gerd Heinzelmann, stellvertretender Zunftmeister der Fell-Lädsche-Zunft, zeigte sich über Unterrichts-inhalte empört. Denn seit der Schließung der Grundschule in Marbach müssten die Kinder nun nach Herbertingen und dort alle Narrenlieder der Zunft auswendig lernen. „Ihr könnt doch nicht unsere Kinder damit malträtieren. Ich fordere einen Gemeinderatsbeschluss, damit die Inhalte neutralisiert werden.“

Gerhard Fetscher übernahm als Vize-Präsident der Vereinigung Freier Oberschwäbischer Narrenzünfte (VFON) die Ehrungen. Dem Herbertinger Ehrenzunftmeister Raimund Bulander verlieh er die Hubert-Missel-Medaille. Dieser habe sich um das Brauchtum verdient gemacht, indem er unter anderem zwölf Jahre Vize-Zunftmeister und zwölf Jahre Zunftmeister gewesen sei. Jörg Ritter erhielt die Ehrennadel in Gold, Klaus Minsch die Ehrennadel in Silber. Die Ehrennadeln in Bronze gingen an Markus Friedmann, Andreas Köberle, Alexander Straub und Stefan Schnitzer.