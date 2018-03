Das 160-jährige Bestehen steht im Fokus

Legt man den guten Besuch der Hauptversammlung in der „Sonne“ zugrunde, dann kann man sich ein positives Bild ausmalen, wie gut es um den Liederkranz Herbertingen bestellt ist. „Diese gute Gemeinschaft ist es auch, die zu unseren Erfolgen maßgeblich beigetragen hat“, so Vorsitzender Hans Dehm bei seiner Begrüßung. In dieses Bild passt es auch, dass an diesem Abend elf Sänger zu Ehrenmitgliedern ernannt wurden, nachdem sie 40 Jahre dem Chor die Treue gehalten haben.

„Beim Rückblick auf das abgelaufene Jahr ziehe ich ein positives Fazit“, so der Vorsitzende. Alle Veranstaltungen seien aus einer Sicht positiv verlaufen, wozu auch der gesellschaftliche Aspekt im Chor nicht zu kurz kam. „Die gute Gemeinschaft in unserem Verein trägt zu diesen Erfolgen maßgeblich bei und die Vorstandschaft schafft zum Gelingen die richtigen Voraussetzungen“, sagte Dehm. Ein wichtiger weiterer Baustein dazu sei auch der Probenbesuch, der sich ebenfalls positiv gestaltete. Mit einem Schnitt von 89 Prozent Probenbesuch könne man mehr als zufrieden sein. Annerose Buck, Maria Buck, Kurt Engenhardt, Ruth Kohler und Elfriede Weiss können dabei einen lückenlosen Probenbesuch aufweisen. „Das werte ich auch als gutes Zeichen dafür, dass die Singstunden mit unserer Dirigentin Gudrun Heinzelmann Spaß machen“, stellte Dehm fest.

In seinem Ausblick ging der Vorsitzende vor allem auf das anstehende Vereinsjubiläum ein, das im nächsten Jahr gefeiert wird. Für diesen Anlass wird das diesjährige Herbstkonzert gestrichen. Denn das 160-jährige Vereinsbestehen, das im Mai 2019 gefeiert wird, verlangt entsprechende neue Chorliteratur. Dazu sollten möglichst alle Proben das Jahr über besucht werden, ließ auch Chorleiterin Gudrun Heinzelmann aus dem Krankenstand ausrichten.

Wie umfangreich sich das abgelaufene Vereinsjahr gestaltete, zeigte lückenlos Schriftführer Raimund Bulander der Versammlung auf. Dabei standen natürlich zum einen das Kirchenkonzert zusammen mit dem Kirchenchor Moosheim und der Gemeindemusik Herbertingen sowie das alljährliche Herbstkonzert des Liederkanzes im Vordergrund. Obwohl man ein einkalkuliertes Defizit in der Kasse zu verzeichnen hat, war Kassenprüfer Ludwig Döringer voll des Lobes für Dietmar Engenhardt, der für die Finanzen des Vereins zuständig ist. Dies Jahr beteiligt sich der Chor wieder am Angerfest und das sollte dann wieder etwas „in die Kasse spülen“. Ludwig Döringer hatte die Kasse geprüft und nach all den gehörten Berichten stand der Entlastung nichts mehr im Wege.

Elf neue Ehrenmitglieder

Es ist beim Liederkranz Herbertingen gute Tradition, dass Vereinsmitglieder, die 40 Jahre dem Chor angehören, zu Ehrenmitgliedern ernannt werden. Bei dieser Hauptversammlung waren es gleich elf Sänger, die nun für so eine lange Vereinstreue ausgezeichnet wurden. Es sind dies Annerose Buck, Maria Buck, Renate Dehm, Elfriede Engenhardt, Elisabeth Igel, Marga Igel, Ruth Kohler, Lida Kron, Monika Köberle, Elisabeth Reiner und der Vorsitzende Hans Dehm. Nach 18 Jahren engagierter Mitarbeit im Vereinsausschuss schied Peter Günther nun aus dem Gremium aus. Seinen Platz wird künftig Lydia Dehm einnehmen.

Mit einer besonderen Überraschung der besonderen Art wartete Schriftführer Raimund Bulander auf. Nicht nur, dass Hans Dehm 40 Jahre dem Liederkranz angehört, vielmehr ist er nun auch 25 Jahre Vorsitzender. „40 Jahre singen, zehn Jahre Schriftführer und dann noch 25 Jahre Vorsitzender zeige“, zählte Bulander auf. Mit seiner ruhig-besonnenen Art und einem vorausschauenden Sinn und Wirken für die Vereinsarbeit fülle er dieses Ehrenamt unübertrefflich aus. In seine Zeit als Vorsitzender fielen große Ereignisse wie die 140- und 150-jährigen Vereinsjubiläen und die Verleihung der Conradin-Kreutzer-Tafel. Dazu fielen in die Zeit von Hans Dem auch drei Chorleiterwechsel, die organisiert werden mussten. Nicht zu vergessen die vielen Sängerfeste und Ausflüge. Neben Dankesworten, auch namens des ganzen Chores, hatte Bulander noch eine kleines Geschenk für Dehm parat. „Die meiste Zeit macht mir das Amt des Vorsitzenden Spaß, aber es häufen sich die Nächte, in denen ich nachgrüble“, so der Geehrte. Unter dem Beifall der Versammlung gab ihm Raimund Bulander noch ein paar Wünsche auf den Weg: „Bleib gesund und munter, dann läuft alles von allein. Gibt’s Probleme mal mitunter, lösen wir sie im Verein.“