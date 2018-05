Herbertingen Darstellung auf mobilen Geräten besonders berücksichtigt Lesedauer: 1 Min Herbertingens neue Homepage ist online (Foto: Julia Freyda) Julia Freyda Redakteurin Folgen Die neue Homepage der Gemeinde hat Bürgermeister Magnus Hoppe am Mittwochabend im Gemeinderat vorgestellt. Unter der Adresse www.herbertingen.de gibt es für Bürger und Besucher weiterhin die wichtigsten Information rund um Verwaltung, Gemeindeleben und Wirtschaft. „Ein besonderes Augenmerk haben wir auf die Darstellung auf mobilen Geräten wie Smartphone und Tablet gelegt“, sagte Hoppe. Neu ist, dass Vereine selber einen Eintrag machen und Veranstaltungen erstellen können. Diesen Service gibt es auch für örtlich ansässige Unternehmen. Wer einen Zugang möchte, meldet sich bei der Verwaltung. „Klicken Sie sich einfach mal durch und melden sich, wenn es irgendwo hapert oder einen Verbesserungsvorschlag haben“, appellierte der Bürgermeister. Mehr zum Thema Herbertingen Zwei Millionen Euro Investitionen geplant

