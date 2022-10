CDU Herbsttour macht Halt in Herbertingen

In der vergangenen Woche trafen sich der Europaabgeordnete Norbert Lins und der Landtagsabgeordnete Klaus Burger (beide CDU) auf dem landwirtschaftlichen Betrieb der Familie Späth in Herbertingen mit Bürgermeister Magnus Hoppe und verschiedenen Landwirten der Region. Die Gäste erhielten einen Einblick in das schweinehaltende Unternehmen von Familie Späth, das seit 2018 Partner des Hofglück-Programms ist, teilt die CDU mit.

Es folgte eine Diskussion zur aktuellen Agrarpolitik insbesondere zur Lage der Schweinehalter. Deren Situation sei bereits seit geraumer Zeit sehr angespannt, heißt es im Bericht zu dem Treffen. Zum einen ließe Corona den Absatz von Schweinefleisch einbrechen. Weiter komme es zu Einschränkungen beim Export wegen der in Deutschland aufgetauchten Afrikanischen Schweinepest, die weiteren Druck auf die Erlöse der Schweinehalter ausübe. Gleichzeitig explodierten die Kosten der Landwirte für Energie, Futter- und Düngemittel. In dieser ohnehin schon schwierigen Situation seien viele deutsche Schweinehalter zudem wegen gestiegenen Tierschutzanforderungen zu hohen Investitionen gezwungen.

Wie auf dem Betrieb Späth gezeigt und gelebt werde, könne man den Tierwohlanforderungen in der Premiumstufe durchaus gerecht werden, aber diese gewünschte Haltungsform ist nicht zum konventionellen Preis zu haben. Mehr Tierwohl bedeute auch deutlich mehr Arbeits- und Kostenaufwand, der dementsprechend hoch vergütet werden müsse.

Aktuell würden große Kapazitäten zur Schweinefleischproduktion im Ausland, insbesondere in Spanien aufgebaut, während in Deutschland immer mehr Ställe leerblieben. Dabei sei gerade in der jetzigen weltpolitischen Lage ein gesunder Selbstversorgungsgrad bei Lebensmitteln noch wichtiger denn je, ist Norbert Lins überzeugt. Der Selbstversorgungsgrad befindet sich aktuell auf einem historischen Tiefstand in Baden-Württemberg. Bei Schweinefleisch liegt er inzwischen unter 40 Prozent.

Darüber hinaus sei der Erhalt der regionalen Landwirtschaft ein wichtiger Baustein, um die Biodiversität zu stärken. „Ohne unsere Landwirtschaft machen wir uns abhängig vom Ausland und mitschuldig für die Abholzung des Regenwaldes, wenn unsere Nahrung dort statt hier vor der Haustür mit kurzen Transportstrecken erzeugt wird“, betonten Lins und Burger. Sie bedankten sich bei Familie Späth für die präsentierten Wurstspezialitäten, Freiland-Eier und eigene Dosenwurst, die auch über den Hofladen vermarktet werden.