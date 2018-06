Blumenkübel sorgt für Ärger

In der Silcherstraße in Herbertingen sorgt ein Blumenkübel für Ärger. Ein Teil der Anwohner will den Blumenkübel, der die Straße zur Sackgasse macht, erhalten. Die anderen wünschen sich, dass der Kübel verschwindet und sie die Straße wieder durchgängig befahren können. Eine Untersuchung soll nun Klarheit schaffen. Das gab Bürgermeister Magnus Hoppe am Mittwochabend im Gemeinderat bekannt.

Der Kübel steht schon seit vielen Jahren in der Silcherstraße. Für den Zeitraum, in dem der Kreisverkehr in der Hauptstraße gebaut wurde, sei er entfernt worden. Jetzt, wo der Kreisverkehr fertig ist, steht der Blumenkübel wieder an Ort und Stelle. Doch das gefalle nicht jedem, sagte Hoppe. „Manche Anwohner empfanden die schnellere Zufahrt zur Ertinger Straße als Komfort“, sagte er. Vor allem die Anwohner im östlichen Teil der Silcherstraße wollen seiner Schilderung zufolge die Durchfahrt erhalten. „Die Anwohner auf der westlichen Seite wollen die Durchfahrt hingegen wieder sperren“, sagte Hoppe. Sie argumentieren damit, dass der Verkehr durch den Kübel beruhigt werde und es entsprechend weniger zu Lärmbelästigungen komme. Außerdem führen sie an, dass die Einfahrt in die Ertinger Straße zu gefährlich sei.

Sperre kann Gefahr sein

Die Anwohner, die für die dauerhafte Entfernung des Blumenkübels sind, empfinden es laut Hoppe als unsicher, wenn es nur eine Zufahrt zur Silcherstraße gibt. Die Sperre werde in Navigationsgeräten teilweise überhaupt nicht angezeigt. Sie befürchten deshalb, dass bei Notfällen der Rettungsdienst, die Feuerwehr oder die Polizei nicht durchkommen könnten. Außerdem führen sie an, dass durch die Silcherstraße eine schnellere Ausfahrt zur Umgehungsstraße möglich sei, was zu einer Entlastungswirkung für den Vorplatz der Schule führe. Darüber hinaus bleibe die Verkehrsbelastung für die Silcherstraße relativ gering, wenn der Kübel entfernt werde.

Magnus Hoppe berichtete, dass im Rathaus schon ein ganzer Ordner mit Unterschriften abgegeben wurde. „Bei so einem Thema kann es schnell emotional werden. Es ist wichtig, dass wir auf der Sachebene bleiben“, sagte er. Um das Problem zu lösen, soll der Blumenkübel für zwei Monate abgebaut werden. Das soll geschehen, sobald Herbertingen wieder frei von Umleitungen ist. „Dann geht es darum, Daten zu erheben“, sagte Hoppe.

Daten werden erhoben

Ein automatisches Zählgerät, das am Anfang und am Ende der Silcherstraße angebracht werden soll, erfasst jedes Auto, das vorbeifährt. Zu den Hauptverkehrszeiten sollen außerdem Schüler der Michel-Buck-Gemeinschaftsschule die Kennzeichen der Autos notieren, die in die Silcherstraße ein- und ausfahren. So soll herausgefunden werden, ob die Autos nur durchfahren, oder aus dem Wohngebiet kommen, beziehungsweise dort ihr Ziel ist.

„Auf Basis dieser Daten wird bewertet, ob die durchschnittliche Verkehrsstärke noch der eines Wohngebiets entspricht oder der Durchgangsverkehr in Richtung Marbach einen bedeutenden Anteil am Gesamtverkehr ausmacht“, sagte Hoppe. Außerdem werde ein Augenmerk darauf gelegt, ob es an der Einmündung zur Ertinger Straße zu Problemen komme. Darüber hinaus fordert die Gemeinde Stellungnahmen von Feuerwehr, Rettungsdienst, Polizei und Verkehrsbehörde an. Hoppe bezeichnete das Verfahren als „ergebnisoffen“. „Die Entscheidung wird anhand der Faktenlage getroffen“, sagte er.