Bewegende Ausstellungseröffnung vor dem Rathaus

Friedlich miteinander zu leben ist nicht einfach. Es ist eine tägliche Herausforderung, seine Mitmenschen „in Frieden zu lassen“.

Vor dem Hintergrund der angespannten politischen Situation hat die Schulgemeinschaft der LJS vor etlichen Woche das Thema „Frieden und Konfliktlösung“ im Unterricht in den verschiedensten Fächern und auf sehr unterschiedliche Art und Weise angesprochen und bearbeitet. Entstanden ist eine beeindruckende Sammlung mit teilweise berührenden Einblicken in die Empfindungen der jungen Menschen und mit Hoffnung spendenden Aussagen.

Am Mittwoch, 1. Juni wurde die Ausstellung mit einem friedvollen Rahmenprogramm auf dem Rathausvorplatz von Herrn Bürgermeister Hoppe feierlich eröffnet.

Die Schüler*innen der Grundschule trugen Gedichte und Elfchen zum Thema vor, drückten ihre Gedanken in einem Gemeinschaftsrap aus und zeigten eine Bodypercussion unter dem Motto „We are the world“!

Die vielen interessierten Besucher*innen zeigten sich sehr angetan von der Vielfältigkeit der Ausstellung und der Aussagekraft einzelner Exponate und nutzten rege das Plakat, auf dem sie ihre Gedanken zum Thema „ Frieden bedeutet für mich“ notieren konnten: „Liebe“, „Freiheit“, „Akzeptanz“, „Im eigenen Bett nachts einschlafen können“, „Gerechtigkeit“, „Angstfreiheit“, „Toleranz“…

Postkarten mit friedlichen, schulbezogenen Motiven konnten im Set erworben werden und rundeten die gelungene Veranstaltung passend ab.

Die Ausstellung ist noch bis Schuljahresende im Rathaus in Herbertingen zu den üblichen Öffnungszeiten zu besichtigen. Postkarten können im Sekretariat der Lilly-Jordans-Schule gekauft werden.