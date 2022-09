Betrunkener baut Unfall und fährt einfach weiter

Wegen unerlaubten Entfernens von der Unfallstelle und Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt das Polizeirevier Bad Saulgau gegen einen 32-Jährigen.

Der Autofahrer kam am Donnerstagabend gegen 21.45 Uhr auf der B32 von Bad Saulgau in Richtung Herbertingen im Bereich der Galgensteige mit seinem Fahrzeug nach links von der Fahrbahn ab und prallte frontal in die dortigen Leitplanken.

Als ein anderer Verkehrsteilnehmer an der Unfallstelle anhalten wollte, setzte der Unfallverursacher seine Fahrt unbeirrt fort. Die hierauf verständigte Polizeistreife konnte den Flüchtigen kurze Zeit später stoppen. Weil er stark nach Alkohol roch und ein anschließender Alkoholtest etwa 1,6 Promille ergab, musste der 32-Jährige die Beamten in ein Krankenhaus zu einer Blutentnahme begleiten und seinen Führerschein noch vor Ort abgeben.

Der durch den Verkehrsunfall insgesamt entstandene Sachschaden wird auf etwa 6.000 Euro geschätzt, verletzt wurde der Mann nicht.