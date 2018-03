Das Veranstaltungsprogramm im Freilichtmuseum Heuneburg wird kompakter. „Wir wollen uns auf besondere Aktionen konzentrieren anstatt jedes Wochenende irgendetwas zu bieten“, sagt Museumsleiter Klaus Haller. Geplant sind etwa eine Zeitreise, ein Weinfest und Workshops im Schmieden, Bogenbau und keltischem Kochen.

Los geht das Jahresprogramm zur Eröffnung am Freitag, 30. März, mit einem kleinen Keltenfest. Am gesamten Wochenende gibt es Modenschauen sowie Kampf- und Waffenvorführungen einer Keltengruppe und Mitmachaktionen für Kinder. Dies ist auch wieder für den Abschluss Ende Oktober geplant.

Neu im Programm ist die „Zeitreise Heuneburg“ vom 19. bis 21. Mai. An dem Wochenende werden rund hundert internationale Darsteller in der Keltenstadt ihr Lager aufschlagen und Vorführungen machen. „Das sind richtig engagierte Leute und ich bin zuversichtlich, dass das gut ankommt“, sagt Haller, der schon vor seiner Zeit als Leiter des Freilichtmuseums solche Veranstaltungen auf die Beine gestellt hat.

Bei den Kelten gab es deftige Eintöpfe

Auch Kulinarisch sollen die Kelten in diesem Jahr unter die Lupe genommen werden. „Anhand von Speiseresten haben Forscher herausgefunden, dass es bei den Kelten zum Beispiel deftige Eintöpfe und bei den Eliten viel Fleisch gab“, sagt Haller. Und so wird es am 5. und 6. Mai Fleisch vom Spieß, süße Keltenkringel und Eintopf geben. Am 15. und 16. September gibt es das Weinfest. Dabei werden bei den Kelten typische Wein- und Metsorten mit Handwerksvorführungen, Speisen und Mitmachaktionen kredenzt.

Für den Vatertag hofft Haller auf den Besuch von vielen Familien. Denn während die Männer sich bei der Keltenolympiade in Bogenschießen und Speerwerfen messen, können die Frauen und Kinder dabei zuschauen oder sich auch im Freilichtmuseum umsehen. „Bei der Olympiade gibt es zwischendurch sicher auch den einen oder anderen Met. Das spricht vielleicht auch noch die Bollerwagengruppen an“, sagt Haller mit einem Augenzwinkern. Am 16. und 17. Juni treffen die Kelten auf der Heuneburg auf Römertruppen. Dabei dürfte nicht nur die Gefechtsausbildung der römischen Armee sehenswert sein.

Am 30. Juni und 1. Juli stehen zwei Workshops im Mittelpunkt. Bei dem einen wird unter professioneller Anleitung ein eigener Bogen gebaut. „Der darf natürlich auch ausprobiert und mitgenommen werden, weil er als Sportgerät und nicht als Waffer gilt“, sagt Haller. Die Teilnahme kostet 200 Euro. Bei dem anderen Kurs gibt es an beiden Tagen jeweils dreistündige Einheiten, in denen ein paar Grundlagen des Schmiedens gezeigt werden und jeder Teilnehmer sich ein Messer macht. Dieser Workshop kostet 35 Euro. Am Wochenende 7. und 8. Juli wird es kulinarisch. Vormittags gibt es jeweils einen Keltenkochkurs, nachmittags steht Kräuterkunde auf dem Programm. Die Kurse kosten jeweils 55 Euro.

Am 11. und 12. August steht im Freilichtmuseum auf der Heuneburg das Keltenfest mit wieder spektakulären Reit- und Kampfvorführungen der zahlreichen Darsteller auf dem Programm. Schon Tradition hat das Konzert der Band Cúl na Mara, das in diesem Jahr am 25. August stattfindet. Beim Maustag am 3. Oktober kommt bei den Mitmachaktionen für Kinder wie Schmieden, Schmuckherstellen und Bogenschießen sicher keine Langeweile auf. Beim Herbstfest am 13. und 14. Oktober rückt die Archäologie mal in den Hintergrund und stattdessen wird gebastelt und der Drachen steigen gelassen.

Die Keltengruppe, für die Haller nach einem Aufruf rund zehn Mitstreiter gefunden hat, wird voraussichtlich im Lauf des Jahres dazustoßen. „Die Gruppe ist noch im Aufbau. Die Mitglieder sind Anfänger und müssen sich erst noch Wissen aneignen und natürlich eine Ausrüstung beschaffen oder anfertigen“, berichtet der Museumsleiter.