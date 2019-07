Bernhard Obert will Ortsvorsteher in Marbach bleiben

Drei Ortschaftsräte sind in der jüngsten Sitzung nach fünf und mehr Jahren aus dem Ortschaftsratsgremium verabschiedet worden. Sei es durch freiwilligen Verzicht oder Nichterreichen der notwendigen Stimmenzahl, ihnen allen dankte sowohl Bürgermeister Magnus Hoppe als auch Ortsvorsteher Bernhard Obert für ihr gezeigtes Engagement in dieser Zeit.

Neu in das Gremium wurden Joseph Harsch sowie Steffen und Ralf Heinzelmann gewählt. Nach dem Amtseid, den das neue Gremium ablegte, wurde Bernhard Obert als Ortsvorsteher in geheimer Wahl vorgeschlagen, was dann noch vom Gemeinderat Herbertingen bestätigt werden muss.

„Der Ortschaftsrat ist kein Gremium, das sich nur mit Lappalien befasst“, so Bürgermeister Magnus Hoppe. Vielmehr hätten auch die scheidenden Ortschaftsräte in den fünf und mehr Jahren gute Arbeit geleistet. Dabei habe man immer darauf geschaut, was ist das Beste in der Sache, was ist das Beste für die Ortschaft. „Sie haben Gutes geleistet für ihren Ortsteil“, so das Lob des Bürgermeisters. Ortsvorsteher Bernhard Obert erinnerte an Vorhaben, die die scheidenden Ortschaftsräte für Marbach mitgetragen haben. Da ist zum einen die Verpachtung des Fischwassers am südlichsten Teil der Schwarzachtalseen, die Einrichtung der Backstube, die Erschließung von Bauland und der Einbau einer Lüftungsanlage in der Schulturnhalle. Auch der Ausbau eines Gemeindeschuppens war wieder ein dörfliches Gemeinschaftswerk, weiter wurde die Beleuchtung zum Friedhof umgesetzt und der Kiesabbau der Firma Beller wurde und wird weiterhin im Auge behalten, so Bernhard Obert. Als Schlag für die Ortschaft bezeichnete er die Schließung der Grundschule. Eine Nachnutzung gestalte sich schwierig. Sein Dank galt dann Josef Sinz, dem Baufachmann im Gremium, Reinhold Mezler, das „Scharnier zur Kirche“, und Rolf Neuburger, der bekannt sei für seine hartnäckige Art, etwas durchzusetzen. Er wird weiterhin als Gemeinderat die Interessen des Ortes in Herbertingen vertreten.

Hofbaur und Riegger als Stellvertreter

Nachdem dann das neunköpfige Gremium wieder komplett aufgestellt war, nahm Bürgermeister Magnus Hoppe die Verpflichtung des neuen Ortschaftsrates vor. Als erste Amtshandlung galt es, aus den Reihen einen Ortsvorsteher vorzuschlagen, der dann vom Gemeinderat zu bestätigen ist. Bernhard Obert, der bisher schon dieses Amt ausführte, wurde mit einer Enthaltung in geheimer Wahl vorgeschlagen. Sein erster Stellvertreter ist Ralf Hofbaur und der zweite Stellvertreter Rolf Riegger. Schriftführer bleibt wie bisher Wolfgang Renn und neu als sein Stellvertreter wurde Steffen Heinzelmann gewählt.

In seinem Ausblick hatte Ortsvorsteher Bernhard Obert einige Themen angesprochen, die den neuen Ortschaftsrat beschäftigen werden. An erster Stelle die Nachnutzung der Grundschule, wo nach seiner Meinung die Bevölkerung und die entscheidenden Gremien mit eingebunden werden müssen. Dann beschäftige den Ort sicher bis Ende nächsten Jahres der Straßenausbau, verbunden mit der Verlegung des Gasanschlusses und den Ausbau des Internets. Auch der Kiesabbau durch die Firma Beller“ stehe weiterhin im Fokus. „Themen genug, packen wir es an", so Bernhard Obert. Nach der Sitzung lud die Ortsverwaltung zu einem kleinen Umtrunk in den Gemeinschaftsräumen ein.